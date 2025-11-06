立院初審停砍公教年金法案 藍黨團：年底前可望三讀

國民黨團主張停砍公教年金法案年底前三讀，圖為國民黨團總召傅崐萁。資料照 廖瑞祥攝



立法院司法及法制委員會完成停砍公教年金法案初審，須交由黨團協商。國民黨團今（6日）表示，預計年底前可望完成三讀修法，政府有義務為退休公教人員找回基本的公平正義，未來朝野協商時，奉勸執政黨不要再拖延修法，拿出配套措施，才是該做的事。

立法院司法及法制委員會5日、6日分別審查攸關停砍公教年金的公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案、公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案等案，由於朝野意見分歧，因此相關條文均保留，須交由黨團協商。

國民黨團下午發布新聞稿表示，繼昨日司法及法制委員會審竣「公務人員退休資遣撫卹法」相關修正案，今在朝野以理性審慎討論下，完成「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」相關修正案審查，公教年金停砍相關修法提案，送院會處理前，需經朝野黨團協商。國民黨團在兼顧「世代公平」、「職業平等」、「年金永續」三大前提下，以最快的速度完成委員會初審。預計今年年底前可望完成三讀修法，還給退休公教人員一個公道，一個有尊嚴的退休晚年。

國民黨團說，過去八年民進黨掌握國會多數，在多數暴力下，民進黨政府破壞信賴保護原則，毀棄政府對公教人員的退休年金承諾，惡意強砍退休年金。在對等關稅來襲，通膨高漲情況下，許多一生為國奉獻的基層公教人員晚年生活陷入經濟困頓。然而，民進黨政府視而不見，只顧著製造階級對立，霸凌退休公教人員，獲取選舉的政治利益。今日的修法停砍只是卑微向政府討回一個公道，也給退休晚年找回一點尊嚴及保障。

黨團說，為退休公教人員找回基本的公平正義，不只是國會的責任，更是政府的義務，奉勸公教退休年金停砍案未來朝野黨團協商時，不要再杯葛、覆議、釋憲，拖延修法，好好拿出配套措施，才是現在民進黨政府最該做的事。

