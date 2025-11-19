立院初審堰塞湖災後重建特別預算 270億一毛未刪

（中央社記者王承中、林敬殷台北19日電）立法院財政等委員會聯席會議今天初審通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，新台幣270億元一毛未刪也未凍結，全數通過，後續交由立法院朝野黨團協商。

立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境委員會今天召開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，邀請行政院主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、行政院工程會主委陳金德、內政部長劉世芳等相關部會首長列席備詢。

根據主計總處報告指出，特別預算規模270億元，預留後續額度30億元，經濟發展支出編列192億元，社區發展及環境保護支出56億元，預備金15億元，一般政務支出6億元，社會福利支出1億元，全數舉借債務支應。

部會預算編列情形，分別為經濟部編列91億元、交通部44億元、農業部43億元、環境部42億元、內政部28億元、原住民族委員會5億元、行政院公共工程委員會1億元、衛生福利部1億元，以及預備金編列15億元。

由於朝野立委對於特別預算均有共識，因此聯席會議在上午完成詢答程序後，隨即在下午2時30分許進行審查，朝野立委僅花不到半小時，便初審通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，270億元一毛未刪也沒有凍結，全數通過，後續院會三讀前，需交由朝野黨團協商。

朝野立委會中通過諸多主決議，例如為強化台灣未來面對極端氣候致災時的應處能力，行政院應參考日本等國的經驗，研議建立救災專責機構，建請行政院針對建立救災專責機構的可行性，向立法院提出書面報告。（編輯：蘇志宗）1141119