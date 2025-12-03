立院初審外送員時薪報酬條文暫保留 勞動部將提版本

（中央社記者郭建伸台北3日電）立法院今天排審外送員專法草案，其中外送員時薪報酬的關鍵條文，勞動部長洪申翰主動表達盼先保留。洪申翰表示，預告草案後收到不同意見，報酬是否連動到基本運價還需思考，但承諾明天審查時會提出版本。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天排審外送員權益保障及外送平台管理法草案。有鑑於勞動部版本剛結束預告期，尚未送行政院會通過，為使委員會審查方便對照，民進黨立委劉建國提出版本，內容比照勞動部預告草案，作為審查時的權宜之計。

經過一番討論，朝野雖在法律主管機關、法條用詞、草擬定型化契約等條文達成共識，但包含法律名稱、立法精神、外送員時薪計價等條文都尚未達成共識。

其中關鍵條文是第5條有關外送員時薪報酬，預告版本明定，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍及交通部所訂運費。

朝野立委也擔憂，是否會因為立法制定外送員時薪保障，導致成本轉嫁消費者，甚至聯合漲價。公平交易委員會主秘毛浩吉表示，價格是市場競爭的核心，若有業者共同決定價格，甚至聯合漲價，會違反公平交易法，公平會將依法處理。

經過一番討論，在野黨立委認同勞動部版本，但洪申翰與民進黨立委現場喊出建議先保留條文，一度讓在野黨立委不解。

洪申翰表示，勞動部不會改變「不得低於最低工資時薪1.25倍」的條文，也認為有其立論基礎，但預告的草案牽涉到交通部的基本運價審議；勞動部在預告專法期間收到不同意見挑戰，因此是否連動到基本運價，認為要再多一點時間想清楚，例如有替代方案，或是改採用保底價格。

洪申翰表示，他知道明天衛環委員會還會排審，明天第二輪審查時，勞動部就會提出版本。由於洪申翰承諾，在野黨立委也同意先行保留，待明天再繼續審查。（編輯：林興盟）1141203