立院初審審計部組織法 規範政務、常務副審計長人數

（中央社記者王揚宇台北10日電）立法院聯席會議今天初審通過審計部組織法部分條文，明定審計部置政務副審計長1人、常務副審計長1至2人，並規定政務副審計長的適用資格。全案不須交由黨團協商。

立法院司法及法制、財政委員會聯席會議今天審查監察院函請審議審計部組織法第7條、第10條及第14條條文修正草案，審計部審計長陳瑞敏列席說明，並備質詢。

審計部所提書面報告指出，這次修法重點包括，為因應政府職能擴張，置副審計長2人至3人，且其中1人列政務職務，以及因應審計業務需求，希望增置實際執行查核的審計人力等。

聯席會議討論時，朝野立委均就增設政務副審計長提出質疑，擔心如果是政務任用，是否有辦法維持審計的獨立性與客觀性。

陳瑞敏說，如果是政務任用，一定會強化其專業監督與獨立性，倘若會影響專業或獨立，那就用常務任命。

此外，民進黨立委鍾佳濱等人質詢時，問到近期各界討論的助理費除罪化修法議題。

陳瑞敏說，國會助理幫助立委、國家處理很多事情，要善待助理，只要動用到國家的資源，都會審計。就算免檢據核銷，站在審計的立場，還是會注意錢用到哪裡。

鍾佳濱指出，針對未來免予檢據核銷的幽靈補助，該如何進行有效審計監督，請審計部3個月內提出報告。陳瑞敏允諾提出。

逐條審查階段，朝野立委與在場官員討論後取得共識，最終按國民黨立委翁曉玲、李彥秀所提修正動議通過。

現行審計部組織法第7條條文規定，審計部置副審計長1人或2人，其職位列第14職等，輔助審計長處理部務。

初審通過條文規定，審計部置政務副審計長1人，職務比照簡任第14職等；常務副審計長1至2人，職務列簡任第14職等，輔助審計長處理部務。政務副審計長的資格適用審計部組織法第2條第1款、第2款的規定，即曾任審計長，成績卓著者，以及曾任副審計長5年以上，或審計官9年以上，成績優良者。

初審通過條文也規定，審計部置審計官12人至18人，主任秘書1人，得由審計官兼任，處長1人，職務均列簡任第12職等；副處長1人，職務列簡任第11職等；審計95人至125人，稽察60人至87人，職務均列薦任第8職等至第9職等，其中審計35人，稽察25人，得列簡任第10職等至第11職等。（編輯：林興盟）1141210