立院初審審計部組織法 規範政務、常務副審計長人數

審計長陳瑞敏。（本報資料照片）

立法院聯席會議今初審通過審計部組織法部分條文，明定審計部置政務副審計長1人、常務副審計長1至2人，並規定政務副審計長的適用資格，引發專業與獨立性的疑慮。審計長陳瑞敏指出，會強化政務副審計長獨立及專業，若沒辦法達到，增設上就任用常務職。國民黨立委王鴻薇也要求，審計部應該成立專門監督機制或小組，以查核國防特別預算執行。

司委會今排審「審計部組織法第7條、第10條及第14條條文修正草案」，審計部所提書面報告指出，這次修法重點包括，為因應政府職能擴張，置副審計長2人至3人，且其中1人列政務職務，以及因應審計業務需求，希望增置實際執行查核的審計人力等。

朝野立委皆針對增設政務副審計長提出質疑，擔心如果是政務任用，是否有辦法維持審計的獨立性與客觀性。國民黨立委李彥秀質疑，政務副審計長要如何不受行政院派下來督軍？如何讓國人能感覺公正客觀？從組織架構下來看，增設政務副審計長就是有問題。

陳瑞敏表示，政務副審計長也要能維持獨立、專業，若能有強化機制，避免外界有疑慮，對審計也是一大助益；若真的沒辦法達到，那設上就維持常務。

此外，國民黨立委王鴻薇指出，審計部是負責監督預算執行的重要機關，針對近年來國防特別預算中採購延宕、編列浮濫、金額龐大情形，建請審計部應該成立專門監督機制或小組，以查核國防特別預算執行。

陳瑞敏回應，針對F-16V戰機的採購執行上有成立查核小組，要求國防部針對延宕狀況延後付款370多億元的經費。審計長也會針對國防預算成立查核小組，稽查國防預算執行狀況，對此王鴻薇也支持與肯定。

最後，初審通過條文規定，審計部置政務副審計長1人，職務比照簡任第14職等；常務副審計長1至2人，職務列簡任第14職等，輔助審計長處理部務。政務副審計長的資格適用審計部組織法第2條第1款、第2款的規定，即曾任審計長，成績卓著者，以及曾任副審計長5年以上，或審計官9年以上，成績優良者。

