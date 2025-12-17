立院初審詐防條例加重詐騙刑責 增訂禁奢條款

（中央社記者陳俊華台北17日電）立法院內政委員會今天初審通過「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案，嚴懲高額詐欺犯罪、提高詐騙刑責，並增訂「禁奢條款」；內政部長劉世芳說，修法朝加重處罰、加速處理、加強保障三大方向處理。

立法院內政委員會今天邀劉世芳等人列席，繼續逐條審查「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文修正草案。

初審通過條文增訂，司法檢察機關因調查詐欺犯罪，得主動通知金融機構或提供虛擬資產服務事業，將疑似涉及詐欺犯罪的存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號列為警示，並暫停全部交易功能。

初審通過條文中，針對高額詐欺犯罪提高法定刑責，下修高額詐欺的門檻金額，從新台幣500萬元調降至100萬元，未來詐欺金額只要達100萬元，就將處3年以上、10年以下有期徒刑，且最高可併科3000萬元罰金。

初審通過條文也新增處罰級距，高額詐騙在1000萬元以上者，處5年以上、12年以下有期徒刑，最高可併科3億元罰金；對於詐騙金額在1億元以上者，提高法定刑至7年以上有期徒刑，得併科5億元以下罰金，加嚴懲處。

因詐騙集團利用非本國籍人士便利潛逃出境的特性，以及使18歲以下、80歲以上者參與詐欺犯罪的情形大幅增加，因此初審通過條文中增訂，教唆、幫助或利用未滿18歲、滿80歲或非本國籍人士犯罪或與之共同實施犯罪者，加重其刑1/2。

為加速填補詐騙被害人損害，初審通過條文明定，詐欺犯罪行為人在犯罪後自首，且從自首之日起6個月內，支付與被害人達成調解的全部金額，得減輕或免除其刑。

初審通過條文中增訂「禁奢條款」，詐騙被告若在賠償被害人全部所受損害，或是支付調解金、和解金全額前，有逾越一般人通常生活程度的豪奢、浪費行為，將作為法院量刑輕重的標準。

立法院內政委員會召委、民進黨立委王美惠最後表示，本案審查完竣，提報院會討論前，不須經黨團協商。

劉世芳會後受訪時表示，修法後將加重處罰，現在詐騙集團想利用無行為能力者行使詐騙，若教唆未成年人、無行為能力、外國籍者，將加重其刑1/2。

劉世芳說，加速處理部分，因網路詐騙一旦有金流利用網路平台出去，速度都非常快，有的甚至不到60秒就把金流挖掘完畢，因此賦予警政機關以最快速度確認後，可阻止詐騙金流流出。

劉世芳表示，針對涉案嫌疑人納入「禁奢條款」，例如太子集團大搖大擺、吃喝玩樂，對詐欺被害人情何以堪。修法朝加重處罰、加速處理、加強保障三大方向，獲得朝野立委支持，表達高度感謝。（編輯：謝佳珍）1141217