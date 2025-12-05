立院初審通過修《道交條例》 行駛中持菸抽菸可罰1200元

機車騎士注意了，等停紅燈時，不少騎士可能會滑一下手機或是邊抽菸，現在立法院交通委員會初審通過《道路交通管理處罰條例》修正案，騎機車邊用手機或邊抽菸，以後都要提高罰鍰。

台北市民吳小姐表示，「我會贊成啊，因為基本上，這個是道路上比較危險的一些行為。」

台北市民周先生也說：「你騎車分心，你一隻手拿著手機，一隻手騎車，那這樣其實你有辦法專注嗎？」

這次修正的《道路交通管理處罰條例》，包含機車駕駛只要行駛在道路上，沒有用手機架，而是透過手持方式，手持手機、電腦等做撥接、通話、導航，有妨礙其他駕駛安全，罰鍰從現行1000元，提高到1200元。

廣告 廣告

另外，如果汽機車駕駛人手持香菸或抽菸，導致影響他人行車安全，罰鍰從600元提高到雙倍1200元。

交通部公共運輸監理司專門委員趙晉緯回應，「機車駕駛人行駛的過程中，因為吸食香菸，那香菸含菸灰，影響到後方用路人的不適，造成相關的、可能會提高後面車輛用路人的風險。」

新北交通警察大隊執法組分隊長李盛馨指出，「舉發要件是5個都要有，其他行車安全行為，其實他就是我們在解釋上，之所以說周邊要有人，就是因為他的菸可能要就是飄出來，或者是一些零星的火光可能會影響到其他人，這個情況我們才會做舉發。」

交通部表示，有鑑於汽機車駕駛人在行駛時抽菸，煙霧和煙灰可能影響後方用路人的視線和呼吸，進而增加相關交通事故風險，才透過修法拉高罰鍰。

台北市警局交通警察大隊執法組長黃建盛表示，「本局呼籲用路人駕駛車輛時，請勿手持行動電話或點燃香菸，以維交通安全。」

台灣交通安全協會副理事長林志學認為，「罰款是最後事情已經發生在做補救，事前我們可以把剛剛這些危險情境詳細地講出來，透過宣導去告訴大家。」

這次修法主要是立委考量駕駛人騎機車或開車時抽菸，可能造成菸霧或菸灰隨風飄散，影響後方用路人視線和呼吸，才將罰鍰提高到雙倍，盼提升交通安全。