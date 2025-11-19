立院初審通過堰塞湖災後重建特別預算 270億一毛未刪

立法院財政委員會今日審查行政院函請審議「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。楊文琪攝



立法院財政委員會今(11/19)日召開聯席委員會億，審查行政院函請審議「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，在完成詢答並經朝野協商後，行政院編列的270億元特別預算全數通過，不過有36項主決議要求相關部會於1至3個月內向財政委員會提出書面說明，該特別預算案將提報院會討論，院會討論前需交由黨團協商。

為協助花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災害的地區早日復原重建，行政院依立法院10月31日三讀通過的《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》，編列特別預算案。行政院主計總處於報告中指出，特別預算歲出編列270億，2015至2030年分別編列38、86、86、41、10及9億元。

廣告 廣告

主計總處指出，各機關編列狀況分別為經濟部91億元、交通部44億、農業部43億、環境部42億、內政部28億、原民會5億，工程會與衛福部各編列1億元，預備金編列15億元。歲出所需財源270億元，全數舉借債務支應。

經過朝野立委質詢與官員答詢後，下午進行立委預算提案朝野協商，由於委員對預算案編列的金額並無其他意見，且提案多為要求相關部會針對某事項進行說明，因此，36項提案僅花20分鐘便完成協商。

朝野協商後主席李坤城宣布，「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，114年度至119年度除照協商通過外其餘均照列，另債務之舉借，隨同協商結論減列數調整，歲出預算別隨同以上機關別審查結果調整。「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」114年度至119年度審查完竣，擬具審查報告提報院會討論，院會討論前需交由黨團協商。

更多太報報導

政院提馬太鞍溪重建270億特別預算 卓榮泰盼立院支持

加速審查！立院18日邀卓榮泰就花蓮堰塞湖重建特別預算報告備詢

政院提270億花蓮堰塞湖災害重建特別預算 水利設施共編99億元