立院初審通過外送員專法 明定每筆最低報酬45元

立法院社會福利及衛生環境委員會今（4日）初審通過「外送員專法」，明定外送平台業者給付外送員每筆訂單的基本報酬不得低於45元，並建立外送員申訴制度。業者也應為已成立外送服務契約的外送員，投保團體傷害保險及責任保險。不過針對法案名稱及立法精神部分，保留送交朝野黨團協商。

針對外送員、外送平台的外送專法初審通過。(圖/資料照)

衛環委員會3日及4日排審由朝野立委所提「外送員專法」等26個版本。由於勞動部版本剛結束預告期，尚未送行政院會通過，為便於委員會審查，委由民進黨立委劉建國等16人提出版本，內容比照勞動部預告草案。

在法案名稱部分，勞動部版本為「外送員權益保障及外送平台管理法」，而國民黨立委廖偉翔等25人所提版本則是「外送平台管理暨從業人員及合作商家權益保障法」。勞動部長洪申翰表示，本法精神在於保障外送員的權益，盼將「外送員」等字眼擺在前面，但廖偉翔等人不同意，雙方無法達成共識。

立院4日初審外送專法。(圖/截自廖偉翔臉書)

關於外送員報酬計算方式的關鍵條文，初審通過條文為「外送平台業者給付外送員每筆訂單之基本報酬，不得低於該筆訂單外送服務期間依比例換算『最低工資法』所定每小時最低工資的1.25倍，且不得低於45元的保障金額」。外送平台業者給付外送員報酬，應全額直接給付，每月至少定期發給2次。

在立法說明中指出，為了使外送員每筆訂單有合理的樓地板保障，經衡酌外送平台業者使外送員提供外送服務的實務情形，平均每筆訂單完成時間約為10至12分鐘，如以法律所定每小時最低工資的1.25倍計算，則每分鐘約為4.1元，換算基本報酬約為41至48元，因此明定每單保障金額為45元，以合理保障短時間訂單的基本報酬。

立院初審通過外送專法。(圖/截自王育敏臉書)

初審通過的條文明定，外送平台業者應建立外送員申訴制度，申訴內容包括報酬金額、計算方式及給付時間；停權、終止外送服務契約或其他對外送員不利決定；外送員與合作商家或消費者就外送服務所發生的爭議。

條文也明定，外送平台業者應成立獨立處理小組，受理外送員的申訴，小組人數不得少於3人，其中至少1人為工會代表。同時外送平台業者不得因申訴，而對外送員為不利決定。

條文還規定，外送平台業者應為已成立外送服務契約的外送員，投保團體傷害保險及責任保險；在未投保之前，不得使外送員提供外送服務。外送員連續超過3天沒有提供外送服務紀錄者，外送平台業者才可暫停辦理投保前項保險。

