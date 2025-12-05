立院初審通過鐵路法修法草案 攻擊鐵路人員最重關3年

列車已抵達終點站瑞芳，但乘客卻不願意下車，還攻擊值班站長，這起事件發生在上個（11）月14日深夜，值班站長因此受傷，台鐵協助提告。

而今年6月中旬，一名酒醉旅客倒臥台鐵松山站月台，站務人員前往關切，卻遭打傷眼睛。今年以來截至11月中旬，台鐵已經發生14起暴力攻擊事件。

立法院初審通過《鐵路法》修正，未來若以非法方式妨礙鐵路員工值勤，除有刑責，還得併科罰金30萬元。

鐵道局營運監理組組長徐榮崇表示，「明定任何人不得以強暴脅迫、恐嚇公然侮辱，或其他非法的方法，妨礙鐵路從業人員來執行職務，違反的話，我們再科以刑責。」

交通部鐵道局指出，此次修法初衷是為了保障鐵路員工安全，若旅客「不法行為」導致鐵路從業人員重傷，最高可處10年徒刑；若致死，最重無期徒刑。

修法也要求警察機關接獲通後，要赴現場排除或制止，若旅客具有暴力傾向，或可能施暴，鐵路機構可以依法「拒載」。

旅客認為，「應該是要的啦，因為是保障鐵路警察，或是鐵路方面的人員安全。」

另一名旅客表示，「還是要有一些法律的約束，不然有時候無法可管的話，就是比較容易有一些失序的狀況。」

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，「我們非常希望能在明年看到，車站開始出現保全人員了，甚至在列車上也出現保全人員，能夠來保障我們列車長，以及我們運務人員、站務人員安全。」

台鐵產業工會指出，修法能發揮遏阻作用，不過事前的預防更能防止悲劇，呼籲台鐵儘速增聘車站保全。

台鐵表示，台北、高雄車站已設有保全，目前正行全面盤點，後續將配合運量運轉狀況安排人力，預計年底前完成檢討。

