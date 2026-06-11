立院初審通過《刑法》修法 性侵案「被害人20歲前」不計追訴期

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立法院司法及法制委員會今天（11日）初審通過《刑法》第80條等5項修正草案，明定兒少性侵案20歲前不計入追訴期。（圖／翻攝自國會頻道）

行政院今年1月通過司法院及法務部所提出的《刑法》第80條等5項修正草案，明定性侵害等犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。該案於今天（11日）立法院司法及法制委員會進行審查，最終朝野黨團皆支持院版草案，初審通過。

立法院司法及法制委員會今天繼續併案審查行政院、司法院及朝野立委分別所提中華民國《刑法》第80條條文修正草案等37案，並邀請司法院秘書長高金枝、法務部次長黃謀信等人列席說明。

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行政院、司法院所提版本提到，鑑於性侵害犯罪本質具有隱密性，被害人案發時如其身心發展尚未成熟，可能因受害造成的心理創傷、未能充分理解可得行使的法律上權利等，使其未能及時尋求社會資源救助，使得被害人欲尋求法律救濟，卻因追訴權時效屆滿而無從透過刑事司法實現正義。

為此，行政院、司法院提出的修正條文明定，於「被害人滿20歲以前」不算入追訴權期間，並配合修正《刑法施行法》，就追訴權時效已進行而未完成情形，亦適用新法規定。

司法院秘書長高金枝表示，雖時間經過可能導致證據滅失，法院仍會綜合被害人陳述、向他人傾訴內容、日記等間接證據認定事實，未來也可研議相關審理指引，但仍須維持嚴謹證據法則。

法務部次長黃謀信也說，許多被害人因年幼、創傷或權力關係而未及時揭露，因此有必要特別保護，而法務部也參考國外立法例，主張追訴權時效自被害人滿20歲起算。最後，朝野黨團達成共識，同意照行政院、司法院提案通過，全案不須交由黨團協商。



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