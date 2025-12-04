立院初審通過 攻擊鐵路人員可關3年、罰30萬

（中央社記者黃巧雯台北4日電）台鐵員工今年至11月中遭14起暴力攻擊，立法院交通委員會初審通過鐵路法修正草案，以強暴、脅迫、恐嚇妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

立法院交通委員會今天審查鐵路法部分條文修正草案。

為提升從業人員執勤安全，初審條文通過，比照醫療法有關「急診室暴力」規定，以強暴、脅迫、恐嚇，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金；且若有上述情形之虞者，鐵路機構得拒絕運送。

值得注意的是，若以強暴、脅迫、恐嚇，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；若致重傷，處3年以上10年以下有期徒刑。

初審條文還明定，警察機關若獲知有上述情形時，應派員赴現場排除或制止之；若涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦。

另外，初審亦通過，購買車票加價出售或換取不正利益圖利者，加重其處罰；現行按車票張數，處每張車票價格的5倍至30倍罰鍰，未來將提高到10倍至50倍罰鍰，加價出售車票或取票憑證圖利者也適用同樣規定。（編輯：吳素柔）1141204