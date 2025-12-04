立院初審通過！「攻擊鐵路人員」最高關3年罰30萬 黃牛恐罰50倍運價

立法院交通委員會今（4）日初審通過《鐵路法》修正草案。（示意圖；本刊資料照）

台鐵今年截至11月中已累計發生14起員工遭暴力攻擊事件，立法院交通委員會今（4）日初審通過《鐵路法》修正草案，針對強暴、脅迫、恐嚇或非法方法妨害鐵路從業人員執勤等行為，處3年以下有期徒刑，可併科30萬元罰金。

《鐵路法》修法明確規定，只要以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方式妨害鐵路員工執勤者，可處3年以下有期徒刑，並得併科30萬元罰金。若因上述行為造成從業人員死亡，最重可處無期徒刑或7年以上徒刑；若致重傷，處3年以上、10年以下有期徒刑。此外，若旅客有類似暴力行為之虞，鐵路機構得拒絕運送，以降低風險。

修法另要求，警察機關一旦得知現場有相關情形，必須立即派員赴現場排除或制止；若涉及刑事犯罪，應移送司法機關偵辦。

同時，新法也要求鐵路機構（包含民營與國營）需對員工安全負責，若鐵路機構未採取必要措施確保員工執勤安全，或未落實訓練與管理，使員工具備專業技能、作業安全與應變能力，將可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並命限期改善，若屆期仍未改善則可按次連續處罰。

此外，黃牛也納入本次修法重點，針對加價出售車票或換取不正利益者，現行罰則為每張車票價格的5倍至30倍罰鍰，修法後將大幅提高為處運價的10倍至50倍。

