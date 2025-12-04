立院初審通過 電動車免徵牌照稅再延5年至2030年底
立法院財政委員會今（4）日審查《使用牌照稅法》修正草案，經討論後初審通過電動車免徵牌照稅再延5年至2030年12月31日止。不過，牌照稅為地方稅收，因免徵牌照稅而產生的稅損是否由中央買單仍有歧見，相關條文保留送交大院討論前進行黨團協商。
現行牌照稅法第5條規定，各縣市「得」對電動車輛免徵使用牌照稅，但優稅期間只到今年12月31日止；由於電動車符合國家2050淨零政策的運具減碳方向，且基於政策延續性，今天朝野立委多同意電動車免徵牌照稅再延5年至2030年12月31日止。
不過，在野黨立委則提案提案增條第5條第3項條文，由於牌照稅屬於地方稅，若因減徵而產生的稅損應由中央能源主管機關補足之。
對此，財政部長莊翠雲解釋，減徵條文立法用字為直轄市及縣（市）政府「得」對電動車免徵牌照稅；地方政府可以衡酌稅損是否影響地方財政再決定是否減徵。
民進黨立委吳秉叡也說，過去5年全國22縣市都對電動車減徵牌照稅，而且皆未補足稅損，如今政策只是延長5年，無須特別補足。他並關切，過去免徵期間每年稅損是多少？
賦稅署長宋秀玲指出，過去5年22縣市皆對電動車減徵牌照稅，平均一年減徵金額為20億至23億元左右。
吳秉叡接著說，無論是照今年初三讀通過的《財政收支劃分法》或近日再修版也好，地方政府已分得很多預算，且近年地方財政支出幾乎年年賸餘，若增修條文豈不變成地方請客中央買單？
吳秉叡再以新北市為例，假設新北市人口占全國1/6，全國22縣市電動車免徵牌照稅20幾億的1/6也只有3億到4億元，而新北市在新版財劃法增收那麼多，大家要互相一下，不要贏了還通吃。
民進黨立委郭國文也表示，財劃法已讓中央下放財源給地方，如今電動車免徵牌照稅所產生的稅損還得由中央負擔，這有待商議。他並以新北市為例，估算未來5年繼續電動車免徵牌照稅的損失高達38億元，而過去5年相關稅損實際也只有11.7億元；金額差異之大，也讓人質疑估算是否過於誇大。
經濟部常次賴建信則直言，能源署全年業務費不到2億元，就實際面看，根本不可能支付地方政府因電動車減徵牌照稅而產生的稅損。
國民黨立委廖先翔則說，他本人也是電動車主，他認為電動車主恐怕不在意牌照稅免徵是否再延5年，電動車不是不願繳稅，而是認為稅率不合理，敦促財政部應儘速就電動車使用牌照的稅課稅級距進行協調。
因各方皆有堅持，再考量到電動車免徵牌照稅即將在今年底屆期，會議主席林思銘經協調後取得共識，將第5條先送出委員會交由大院討論，但相關條文保留送交黨團協商。
至於民眾黨團提案修正第7條，除了身心障礙車輛免徵牌照稅，擴大到長照車輛；民眾黨立委黃珊珊指出，除了身心障礙者車輛可免徵牌照稅之外，長照家庭也面臨長照復康巴士量能不足的困境，長照家庭車輛也應享免徵。但民進黨立委吳秉叡及鐘佳濱則擔心會有道德風險，也徒增公務員稽核成本及風險。
最終改以附帶決議方式，請衛福部、財政部3個月內提出強化復康巴士及長照交通車輛，減輕長照家庭接送負擔計劃。第7條及38條生效期間條文另擇期繼續審查。
