立院初審 放寬身障者免牌照稅適用規定

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會今初審通過「使用牌照稅法」及「海關進口稅則修正草案，前者放寬身心障礙者二親等親屬車籍與身障者同一戶籍者，可適用免徵使用牌照稅優惠；後者則免除進口麥芽、啤酒花等啤酒製造原料關稅，以降低國內啤酒業者製造成本。

根據現行「使用牌照稅法」規定，「本人、配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有，供該身心障礙者使用之車輛」，可免徵使用牌照稅，每一身心障礙者以一輛為限。立院財委會昨初審通過，身障者二親等以內親屬，雖未與身障者同一戶籍，但車籍與身障者同一戶籍，也可免徵牌照稅。

朝野立委提出「海關進口稅則」修正草案，擬調降啤酒關鍵原物料麥芽及啤酒花關稅。財政部認為，免除麥芽及啤酒花關稅將產生稅收損失約7435萬元，但可提升國產啤酒市場競爭力，使啤酒需求增長，預估增加1億6974萬元稅收，最終稅收淨效益9539萬元；農業部農糧署則表示，因大麥及啤酒花國內尚無經濟規模栽培，對此無意見。

不過，民進黨立委郭國文等人表示，我國對中國啤酒課徵反傾銷稅後，越南啤酒進口明顯增加，提醒財政部注意是否有洗產地的問題。對此，財政部關務署說明，我國自越南進口啤酒增加，主要是美國百威、日本麒麟等在越南也有設廠，我國對中國啤酒課徵反傾銷稅後，廠商改從越南進口，但進口價格並無變化。

