立院初審 破壞海底管線電纜故意犯最高處7年

南部中心／廖錦雄、陳芷萍 高雄市報導AI技術以假亂真，也成為詐騙集團的工具。最近有不少民眾接到無號碼電話，佯稱是警察，要求開視訊，還出示警察證件，聲稱你帳戶有問題，要求配合調查。警方表示，這些都是AI生成的臉孔和語音，是詐騙集團所為，提醒民眾千萬別上當，警察絕對不會用視訊做筆錄。民眾在社群平台上貼出一張年輕員警的照片，還附上一張刑警證，其實是名AI生成假警察。（圖／民視製表）民眾在社群平台上貼出一張年輕員警的照片，還附上一張刑警證，說他其實是名假警察。當事人說，「只要電話一掛，他就立刻又打來，非常的積極，就是只要一斷線，他就電話會立刻打來。」民眾說，一開始是接到金管會的電話，說她被盜用資料，網路銀行帳戶出現異常，然後很主動的把她轉接到這名假員警視訊，由於對方太積極，才讓她起疑。警方看了照片也說，這就是AI生成的假員警。高市刑大經濟組警務正林明龍：「近來發現詐欺集團利用AI技術模擬真實語音與臉孔，假冒警察、檢察官打電話、開視訊，甚至傳來公文以及識別證，聲稱你涉嫌洗錢、帳戶異常，要求你配合清查資金。」假警察出示的員警服務證也是假的。（圖／民眾提供）警方指出，假員警很明顯就是AI摸擬的來的人，背後的刑事警察局背板，也與真的不同，真的logo是在事字的底下，不是在刑字的下面；另外出示的警察服務證也是錯誤的，真的刑警不會在職別上寫刑事員警，而是寫警務員，不過，記者也是拿真的來對比才知道有所不同，更何況一般人連員警服務證都沒看過。民眾說，「沒有，我沒看過，沒看過哪知道是真是假，看嘸啦。」另一位民眾也說，「好像也沒有，很少看到啦。」高市刑大經濟組警務正林明龍：「同仁在執行案件只要穿著制服，原則上不會在另外提供識別證供民眾去檢視，檢警絕對不會主動來電要求轉帳，交付提款卡或提供帳號密碼，也不會透過視訊通話或者是視訊製作筆錄的方式。」要民眾分辨假真員警和服務證實在太難，況且現在秀出了真的服務證，詐騙集團保證馬上就改正。民眾只要記住一句話，員警不會主動打電話給你，要求提供帳戶和密碼，更不會視訊做筆錄，視訊中的警察一律把他當成假的就對了，要報案請到派出所找真人員警。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：假的! 詐團扮刑警出示證件.要求開視訊 警示警"AI技術生成"

