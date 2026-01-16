立院刪公視董事延任條款 李遠：將研究補救方法

（中央社記者邱祖胤台北16日電）立法院今天三讀通過「刪除公視董事延任條款」，加上董監名單審查一再受到杯葛，文化部長李遠今天表示，將研究是否有補救方法，並希望公廣集團員工權益不要因此受損。

李遠今天出席「全華網事件結案與權利返還說明會」，被媒體問到立法院刪除公視董事延任條款，他解釋，2023年公共電視大幅修法，就是因為過去每一屆都為了這個董監事提名拖延太久，所以後來才會有這個「延任條款」。

對於公視董事名單始終難產，李遠也無奈表示，他根本找不到人願意當，「只要在社會上有點地位，他為什麼要被我提名完之後被刷掉呢？可是大家看到的結果，就在12月31號，我提了14個人，被刷掉10個。」

李遠表示，如果不能延任的話，董事會就會空轉，但其實「財團法人法」裡面有一條，就明文如果新的董事會未能成立，董事會本來就可以繼續延任。

如今立院刪除公視董事延任條款，李遠表示，他將研究是否有補救的方法，或請法務部解釋，在此之前他只有兩個期待，一是希望所有公廣集團員工的權益不要因此受損，二是期待原有董監事會能夠繼續讓公廣集團順利運作。

針對藍白立委批評文化部提出的公視董監名單「親綠」，李遠認為是非常不負責任的說法，「我這次提的名單裡面，也請你打開看，哪一個是親綠？」

也有聲音表示文化部未盡溝通之責，李遠說，這個名單是當初兩邊審議委員審查過的，民間溝通完畢，由行政院提名出來，由立法院、立法委員按照比例產生民間團體來審議，這樣溝通不行，「還要怎麼溝通？和立法院溝通嗎？那不是又回到黨政軍干涉了嗎？」

李遠強調，黨政軍退出媒體是真的，每一個媒體它有政治立場也是真的，可是黨政軍絕對不能夠干預董監事的名單。（編輯：龍柏安）1150116