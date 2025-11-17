立院刪預算影響三芝人行道改善計畫 鄭宇恩催市府優先整平側溝
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
新北市三芝區公所去年底提報「永續提升人行安全計劃」，欲改善樂全街因兩側樹木、導致路肩缺乏人行道，以及道路寬度與照明不足，民眾行走安全受影響的問題。計劃今年初雖通過公路局初審，但因立法院大幅刪凍預算及財劃法修法影響，中央補助案件數大幅縮減，至今當地居民仍無法享有安全的人行環境。
新北市議員鄭宇恩日前辦理現地勘查，指出樂全街現況路側破損且高低差大，樹穴嚴重阻礙通行，加上銜接台二線候車亭及人行道建置年代早，更潛藏安全風險，居民對改善的迫切需求極高。
鄭宇恩對此表達無奈，批評「立委刪預算、修法都很爽快，但誰看到地方建設的無助？」她強調，雖然財劃法將更多統籌分配稅款撥給地方，但當地方基層真正要推動建設時，預算卻被推回中央，最終導致立委刪完預算後，地方政府仍雙手一攤的困境。
鄭宇恩認為，市府若因中央補助不足而無法全面建置實體人行道，也必須保障市民基本通行安全。因此，她呼籲市府養工處應優先補助三芝區公所進行側溝整平作業，確保人行環境的安全。
鄭宇恩強調，樂全街的道路整建與側溝整平迫在眉睫，盼市府能重視居民的行走權益，儘速啟動側溝整平，並於明年度完成道路AC刨鋪作業，讓三芝居民行走更安全、便利。
照片來源：新北市議員鄭宇恩服務處提供
瓦城員工抗議公司沒錢給資遣 新北勞工局：雇主若違法最高罰150萬
國家電影中心二期土地長期閒置蔣根煌促收回 侯友宜承諾依法收回
