立院副院長辦公室主任被爆濫用公務車 江啟臣出面回應：再犯就開除

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

近日頻傳政務官員及監委發生濫用公務車遭檢討的新聞，立法院副院長江啓臣辦公室林姓主任也被媒體爆料，利用江啟臣公務車額外載送自己回家、採買公務用品等。江啟臣今（30）日對此出面表示，如果再犯就會開除。

媒體報導，負責行政事務的林姓主任因經手辦公室司機、工友的加班事宜，藉此控制大家，時常差遣司機、工友做事。江啟臣辦公室日前也被爆料，有助理下班後與負責代理中國大陸電動車品牌比亞迪的太古集團私下餐敘，引發聯想。

江啟臣在回應媒體問及此事時表示，他對此狀況並不知情，通常他都只是跟公務車說幾點來接，有時候應該是在辦公室跟官邸之間才會用到，但大部份時間他也都在車上。

江啟臣今日也對此出面受訪強調，如果再犯就會開除。

