即時中心／綜合報導



新竹市長高虹安二審判決大逆轉，北院一審認其立委任內虛報助理費涉貪11餘萬判7年4月，高院二審改判貪污無罪，僅依《刑法》使公務人員登載不實罪判6個月，高虹安已於今（18）天上午返回新竹市府復職。不過，判決書還指出，立法院函覆指「公費助理經費本質屬於立法委員補助費性質」，然而，民進黨立委王義川今天公開立法院回覆高等法院的公文怒問，哪一句說是給立委實質補助？還是高院法官郭豫珍還有別份公函呢？





新竹市長高虹安因被指控在擔任立委期間，涉嫌虛報助理費及加班費，北院一審認定涉貪11餘萬元，判處7年4個月。不過，高院二審逆轉，貪污部分無罪，僅依《刑法》使公務人員登載不實罪，改判6個月有期徒刑，得易科罰金。



對於該判決，高院稱「立法院組織法第32條立法沿革：助理費相關規定之立法目的及預算編列之性質應屬『實質補助，彈性勻用』」。並指，立法院函覆「認為編列立法委員公費助理經費是補助立法委員問政需要所須的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質」。



然而，王義川今天在社群平台Threads上公開立法院回函高等法院公文，函文中寫到「至貴院所詢自民國74年起歷年公費助理預算編列及調整情形，以及有關公費助理費制度修法之演變及立法理由，因均係屬公開資訊，請貴院自行至立法院全球資訊網∕國會圖書館∕立法智庫項下之『立法院預決算知識庫』及『立法院法律系統』中查詢為宜；另所詢『立法院組織法』與『地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例』之立法體例、實務執行及發展之差異一節，因本院並無辦理地方業務，尚難提供比較說明」。



王義川，「來來來！哪一句話說立法院公費助理費是給立委實質補助彈性勻用的？哪一句？」他怒問，這公函是立法院給高等法院，就是給郭豫珍的，郭豫珍是用這份當判決依據的嗎？還是還有別份公函呢？

廣告 廣告





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／立院助攻高虹安涉貪二審逆轉無罪？王義川曝公文：哪句說助理費是給立委？

更多民視新聞報導

翁曉玲問「停砍年金」會不會副署？張惇涵拿「她丈夫」的話回嗆

賴總統約見後拍板 吳豊山宣布請辭海基會董事長

昔喊廢監院今要陳情！律師嗆：藍白厚顏無恥

