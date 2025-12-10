立院助理工會明邀立委連署 民進黨團力挺：共同捍衛權益

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱受訪。陳祖傑攝



國民黨立委陳玉珍日前提出《立法院組織法》修正草案，明定助理費由立委統籌運用且免檢據核銷，將助理費除罪化，引發立法院助理工會強烈反彈、發起連署要求撤案，並預計明（12/11）天上午在立法院紅樓3樓公開邀請朝野立委一同連署。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今天表示，黨團6長都會到現場聲援，希望跟助理們共同捍衛國會尊嚴，以及公費助理的工作權，更重要的是建立一個可長可久、透明化的公費助理制度。

由陳玉珍提案的《立法院組織法》修正草案，除了將「公費助理」的「公費」二字刪除，還刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷，引起社會熱議。

立法院國會助理工會就發聲明表態反對，認為這次修法形同立委以廢除公費助理方式自肥，而且弱化公費助理制度機制、侵害公費助理權益，因此明確嚴正反對，應立即停止修法。工會強調，國會改革應持續朝向健全國會制度，推動「國會助理法制化」，加強透明化爭取人民信任。

助理工會更發起連署要求撤案，截至今天已有超過250人支持，工會進一步表示，將於明天上午8時50分在立法院紅樓3樓，邀請朝野立委一同連署，期盼朝野立委與助理們站在一起，守護勞權。

對此，鍾佳濱表示，助理費除罪化萬萬不可，而且呼籲社會大眾應該關注，不能讓助理們辛辛苦苦所取得的薪資，變成立委自肥的小金庫，所以黨團呼籲所有助理、立委連署支持撤案。

鍾佳濱說，明天黨團6長都會到現場聲援，希望跟助理們共同捍衛國會尊嚴，以及公費助理的工作權，更重要的是建立一個可長可久、透明化的公費助理制度。

