立院助理工會籲撤助理費修法 陳玉珍：不會撤回

國民黨立委陳玉珍提案，將國會助理薪資改為由立委統籌運用，並免檢據核銷，引發立法院助理工會反彈，表示將在本週五院會時進行陳情抗議，對此，陳玉珍表示尊重助理想法，但也強調絕對不會撤案。

記者VS.立法院長韓國瑜說：「(院長，助理費的案件)，(目前有打算說要接受助理工會的陳情嗎)，好，好，謝謝啊。」被問到敏感議題，立法院長韓國瑜，沒有正面回應轉身快閃離開。

就是因為國民黨立委陳玉珍提案修改助理費相關法案，引發國會助理工會不滿，除了規劃在12日週五院會，在議場外拉起白布條抗議，傳出還有助理 引用韓國瑜昔日金句「莫忘世上苦人多」，期盼院長協助捍衛勞權撤回提案。

立法院國會助理工會副理事長田飛生說：「這個連署的提議，在昨天(8日)已經完成了，會跟韓院長提出陳情，以及各黨團陳情，以及會發起抗議的行動。」這個連署的一個提議在昨(8)日已經完成了，會跟韓院長提出陳情以及各黨團陳情，以及會發起抗議的行動。

立委(國)陳玉珍說：「我覺得，提案是我們(立委)的權利，當然，請我們撤回是他們(助理)可以訴求的，那我不會撤回提案，但是就是，我歡迎大家討論。」秀出資料陳玉珍踩緊底線，強調包括美國、德國、日本、韓國等國家，都是由國會議員作為助理的「雇主」。

但5日一讀付委後又疑似因為藍營內部也兜不攏，而臨時喊卡，立法院國會助理工會副理事長田飛生說：「我們希望這個案，不是說現在暫緩處理，我們希望是撤案，(助理費)它的法制化，以及它的制度化，公開化，透明化，應該更建立一個比較，不管是用法律規範，還是說辦法，還是命令，我想這個都是朝野立委，應該好好去深思，去努力執行。」

立委(國)陳玉珍說：「不管他是要抗議，或是陳情，或是溝通，我們都是歡迎啦，第一個，本來就是，這裡是每一位人民的權利，第二個，如果他們願意來跟我們討論，我們也是非常歡迎。」理費修不修持續喬不攏，接下來就等週五院會前 雙方如何溝通才能揭曉。

