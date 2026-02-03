立院助理費修法綠稱「顏寬恒條款」 本人嘆：非常無奈

助理費加薪修法過關，卻被綠營點名是「顏寬恒條款」，本尊覺得無奈。（資料照片／王侑聖攝）



立法院三讀通過《立法院組織法》修正案，明定立委補助費用改以公務預算編列，並將公費助理工資、專業與資深加給等項目納入制度規範，整體助理費用同步調升。修法內容雖被綠營質疑是為替涉及助理費官司的國民黨立委顏寬恒「解套」，顏寬恒今天（3日）則回應，相關調整攸關的是全體國會助理的權益，對外界指控感到無奈。

立法院三讀通過《立法院組織法》修正案，明定立委補助費用將以公務預算編列，並明確納入公費助理工資、辦公事務費，以及專業加給、資深加給等項目，相關規定將自第12屆立法委員就職日起適用。

依三讀條文，立委補助費用總額上限，改以每位立委「年歲費五倍」計算。以今年標準換算，各立委每月公費助理預算，將從現行的47萬2760元，提高至約54萬7600元。若以每名立委聘用14名公費助理估算，平均每位助理每月薪資，約可增加5千多元。

此外，修法也同步增列多項福利與補助，包括資深加給、專業加給，以及健康檢查與文康活動等相關費用，藉此改善國會助理的勞動條件與福利結構。

不過，總統賴清德昨上午受訪時表示，立院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期不審查中央政府總預算，還阻撓國防特別條例，並強行表決通過「顏寬恆條款」、「中天條款」等，這樣做到底對不對，希望全國的民眾能夠評評理。媒體追問是否覺得是被針對？

顏寬恒說，「不會啊，這個是關於立法院我們所有助理的權益」，他認為有心人是故意要把它取作「顏寬恒條款」，他也是無可奈何，「非常無奈啦，那新會期大家繼續加油」。

