立院助理費除罪化震驚全台！他點名傅崐萁：守法很難嗎

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前提案將立委助理費除罪化，引發各界討論，台灣青年世代共好協會理事長張育萌對此喊話國民黨立院黨團總召傅崐萁，並提出7點質疑，還表示「現在是怕自己貪汙所以貪污合法化嗎？」、「守法有這麼難嗎？」

國民黨立委傅崐萁，資料照

針對助理費除罪化一事，張育萌指出以下幾點爭議：

1.原本立委收入每個月 19 萬，按照陳玉珍提案，助理薪水以後通通匯進立委戶頭，等於每個月變相增加 50 萬，不用核銷也不用單據。而中華民國總統一個月也才月薪 50 萬。陳玉珍大筆一揮，幫 113 位立委通通加薪，超越總統和五院院長，以後想一夜暴富，就請來競爭不分區立委。

廣告 廣告

2.國民黨團助攻下，「助理費除罪化」法案前天已經付委。當天，立法院助理工會罕見發聲明，直指「反對倒退修法」，工會話講得很重：「廢除公費助理制度讓助理勞動權益向後倒退數十年，亦傷害我國的民主法治」。等於是這些立委胡搞瞎搞，員工已經看不下去，就算可能會被針對，也要站出來嗆聲。

3.連國民黨立委牛煦庭也說「公費助理制度有存在必要」，直接表態反對把助理費「全部回歸大水庫」。

4.國民黨助理群組砲聲隆隆，在傅崐萁說助理費除罪化是「進步法案」之後，直接大酸「進步法案，哈哈哈」、「忍兩天了」、「工作尊嚴蕩然無存」。

5.台灣社會有良知、台灣人有智商，傅崐萁居然一次挑戰兩者的底線，竟然為了護航法案鬼扯「我們其實是保護這些助理」，說修法是讓助理的薪水不用捐出去給辦公室。請傅崐萁回答：助理薪水匯到立委戶頭，如何防止助理不必被強迫捐薪？

6.傅崐萁說這些攻擊的都是「綠嘴」，有夠匪夷所思，請問傅崐萁：助理工會是綠嘴嗎？國民黨助理們是綠嘴嗎？還是，牛煦庭是綠嘴？

7.要修法可以。請傅崐萁和陳玉珍大聲告訴台灣社會：「我怕我會貪污，所以我讓貪污合法化。」有些問題是沒有黨派之分的，我找不到任何理由，支持助理費除罪化。這種大是大非的問題，是沒有黨派之分的。

更多FTNN新聞網報導

國民黨未否認三張門票力求鄭習會？沈伯洋喊話：台灣危險了

全家出遊竟遭挑釁謾罵！沈伯洋嘆：對方還說寧信共產黨也不信他

8歲兒霸凌女同學！賴瑞隆自責未扮演好父親角色：爸爸對不起你

