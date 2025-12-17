立院助高虹安貪污無罪？吳靜怡酸韓國瑜「簡直奇觀」

高虹安案逆轉，立法院證明文件成關鍵，吳靜怡要求韓國瑜把文件交出來。

停職的新竹市長高虹安二審判決貪汙部分無罪，改判《公務員登載不實罪》判6個月有期徒刑，可得易科罰金，政治評論家吳靜怡指出是立法院的法制局證明立委助理費是純人事費，全由立委彈性運用，讓高無罪，她喊話韓國瑜把文件公開，更說若如此應把立法院其他補助全部匯給立委，酸韓「簡直是奇觀」。

吳靜怡表示，高虹安案逆轉，不是完全無罪而是貪污罪不成立，轉為較輕的罪名。

吳靜怡指出，判決逆轉的主要原因，據消息是法官對立院組織法有疑問時，立法院的法制局居然可以化身為憲法法庭擁有解釋法律的權利？讓法官透過「立法院函覆高院」文件來認定助理費及加班費的本質為「立法委員補助費」，而非純人事費，可由立委統籌彈性運用，也因此，高虹安等人浮報薪資及加班費的行為雖有不實登載，但欠缺貪污犯意，不構成詐取公款。

吳靜怡喊話韓國瑜，睡醒之後趕快提供記者朋友們「立法院函覆高院」的那份文件，全台灣都在等待，立院是不是有指導司法辦案。

吳靜怡表示，如果韓國瑜的法制局認同立法院公費助理是立法委員補助的延伸，那委員會館的電費、國際交流費跟選民服務經費應該直接匯款給立委吧。

最後，吳靜怡酸說，有人笑韓國瑜當院長像是傅崐萁的小弟，「錯！韓國瑜管理的法制局已經相當法院！簡直是奇觀。」



