立院協商停砍公教年金法案 朝野無共識

（中央社記者王揚宇台北4日電）立法院司法及法制委員會今天協商在野立委所提攸關停砍公教人員年金的修法版本。朝野會中言詞交鋒，歷經約90分鐘討論，無法達成共識。會議主席、國民黨立委翁曉玲散會前宣告，本案後續依立法院職權行使法規定處理。

公教年金改革於2018年7月1日上路，在所得替代率方面，年資滿15年，所得替代率為45%，分10年降到30%；年資滿35年，所得替代率為75%，分10年降到60%。

立法院司法及法制委員會11月5日、6日先後初審通過國民黨立委等所提停砍公教人員年金的公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案。委員會審查時，因朝野意見分歧、與會政府機關代表也建議不採行，因此相關條文均保留。全案須交由黨團協商。

立法院司法及法制委員會今天舉行朝野黨團協商，討論上述議案。翁曉玲會前在臉書撰文提到，此次停砍公教退休金的修法重點在於，退休金所得替代率自113年或114年停止逐年遞減，以及退休金按消費者物價指數CPI累計成長率調整等。

翁曉玲說，她在委員會排審相關修法草案版本，也將其送出委員會，並於11月11日交付協商。啟動協商程序後，不論協商是否有結論，在超過一個月協商冷凍期，也就是最快在12月12日之後，就可在立法院會表決，以完成三讀程序。

委員會協商時，民進黨立委吳思瑤說，年改不走回頭路，此次修法有三大不公，包括重退休、輕現職，恐使現職年輕世代公務員領不到退休金，也會造成跨行業間的不平等及擴大財務缺口、加速年金破產，因此好事不應喊卡，不要被迫功虧一簣。

國民黨立委羅智強表示，今天只是要求停砍（所得替代率），不是恢復，為何這麼卑微的需求，民進黨卻聽不到，如果協商沒有共識，就交給國會的新民意來決定。

台灣民眾黨立委張啓楷指出，請民進黨不要製造對立，只要政府依法行政、足額撥補，就不會有破產問題，況且在野黨提出的版本不是回到以前，而是因為砍過頭才喊卡。

朝野歷經90分鐘左右的討論，無法達成共識，吳思瑤、羅智強更就公教人員報考人數衰退議題言語交鋒，翁曉玲因此宣布休息5分鐘。

休息時間結束繼續開會時，翁曉玲說，從朝野的發言就可以知道，討論不會有共識，而今天所有的發言內容有錄音錄影、列入紀錄，後續依立法院職權行使法第12章（黨團協商）相關規定處理。（編輯：林興盟）1141204