立院協商公投綁大選無共識 擬交院會處理
（中央社記者陳俊華台北20日電）立法院朝野黨團今天協商攸關「公投綁大選」的公投法修正草案。中選會代理主委吳容輝說，公投綁大選會造成選務複雜度變高，且互相干擾恐影響結果，希望公投、選舉分開。最後朝野協商無共識，後續擬依立法院職權行使法，送院會處理。
民眾黨立法院黨團總召黃國昌下午召集朝野協商公民投票法第23條修正草案。
提案修法的包括民眾黨團，以及國民黨立委楊瓊瓔、賴士葆、許宇甄等人。草案規定，主管機關應於公民投票案公告成立後1個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。
民眾黨團副總召陳昭姿說，公投是人民權利，要能夠真的行使。以公投起家的民進黨，到底願不願意把公投還給人民，民進黨在野時一直要打破鳥籠公投，但第2次執政卻再次把公投關進鳥籠。
陳昭姿表示，公投兩年一次，日期還被綁定，喪失即時性且投票成本被拉高，也削弱人民對重大政策的制衡力量。台灣民意基金會近期公布民調，58%支持恢復公投綁大選，這是連續3次民調的穩定主流民意，恢復公投綁大選是跨世代、跨黨派、跨族群共識。
國民黨立委牛煦庭說，推動公投綁大選，第一是投票率，幾次事實證明，與選舉脫鉤會有投票率低落的問題，讓公投機制形同虛設。第二是行政成本的節省，如果每年都投票，不符合社會期待。
牛煦庭表示，第三，公投投票要具民意正當性，且通過後要能被執行，如果人跟事一次處理，讓公投議題跟競選政見直接掛鉤，確保公投結果能被貫徹，人事合一、共同決定。
民進黨立委張宏陸說，就理論面來說，公投目的不是要讓公投容易通過、投票率高，而是要盡可能精確反映人民意志。有學者指出，91個辦過公投的民主國家，約2/3跟大選脫鉤，世界潮流是要讓人民思考公投的意義，清楚了解公投題目再投票。
張宏陸表示，公投綁大選的技術問題可以解決，但一個選人、一個對事，民意容易混淆，在民主精神上「我覺得怪怪的」。
吳容輝指出，選務辦理細節非常多，公投綁大選會造成選務複雜度變高，恐會造成2018年邊投票、邊開票的混亂，且公投議題要讓民眾有理性討論空間，如果綁在一起會互相干擾，造成的結果可能會不一樣。
吳容輝表示，歐美國家中，公投、選舉分開的比較多，也是一種主流，且公投綁大選投票率未必會比較高，關鍵在於公投議題被民眾關注的程度。中選會立場是公投、選舉最好能脫鉤。
最後，主持協商的黃國昌說，各黨團代表發言顯然無法取得共識，後續依照立法院職權行使法相關規定處理。（編輯：萬淑彰）1141120
其他人也在看
國民黨最怕的人！陳亭妃談「5勝」超狂戰績
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，作為2026台南市長熱門人選之一，外界關注民進黨立委陳亭妃與同黨立委林俊憲的民調差距；陳亭妃今（19）日接受政論直播...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
接棒竹縣長 藍三強各有動向
新竹縣長楊文科兩任屆滿，現任新竹縣黨部主委、副縣長陳見賢參選態度明確，竹一選區立委徐欣瑩鴨子划水，竹二選區立委林思銘挺過大罷免後意向若有似無，十分曖昧。反觀民進黨內部毫無動靜，外界認為若不是竹北市長鄭朝方，就是空降高知名度人士參選。中時新聞網 ・ 14 小時前
鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變
[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，民進黨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，又時常爆出黨內互打爭議。對此，陳亭妃今（19）日直言，對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。 民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 她表示，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。 陳亭妃也指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。 她認為，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。 陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期新頭殼 ・ 1 天前
鄭黃會今登場 陳學聖：藍白要合超高難度「能捨方能得」
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今日下午將舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，議題包括國政、明年大選合作等。國民黨前立...聯合新聞網 ・ 22 小時前
藍白2026縣市長怎麼合？國民黨內傳「乾脆都不讓」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今日首度正式會面，象徵國民黨與柯文哲之後的民眾黨推展藍白合作的新頁。目前對於兩個政黨最實際...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鄭黃會能創藍白合新局？前藍委喊難度超高：到關鍵要害恐全破局
國民黨主席鄭麗文今（19）日下午3時將和民眾黨主席黃國昌會面，舉行「以行動顧台灣－主席高峰會談」。前立委陳學聖認為，各黨為自己政治未來各有盤算，所以藍白要合，難度真的超高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 3 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 8 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 6 小時前
冷過這波回溫了！「這天」起高溫上看30度 下週又一波冷空氣來襲
今（20）日清晨東北季風持續發威，全台天氣涼冷有感。氣象署表示，西半部與宜蘭清晨低溫僅15、16度，花東也下滑至17、18度，隨著白天冷空氣逐漸減弱，各地氣溫漸漸回升，一路暖到週末，週六、週日（22、23日）西半部及台東高溫上看26至30度，下週東北季風增強，北台灣天氣又會轉濕涼。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 6 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
劉品言剖腹產「走路非常慢」 連晨翔上前攙扶：我好心疼
劉品言19日宣布產女（連踢踢），老公連晨翔20日為宣傳《舊金山美容院》接受訪問，坦言女兒已經出生幾天，原本劉品言想等狀態好一點，腦子可以思考時再宣布，不過他擔心自己面對媒體會不小心又說溜嘴，礙於之前有前科，因此劉品言答應他在訪問前先曝光，也讓他在訪問時有話題可以聊，不過他依然感到焦慮，他笑說今天出門前跟老婆說：「我真得撐不住！還是今天妳去受訪？我去睡一下！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
MLB/山本由伸與村上宗隆吃壽司 掀網熱議：道奇GM在招募？
已宣布要入札挑戰大聯盟的日本職棒養樂多重砲村上宗隆，最近與道奇「日本最強投」山本由伸共進晚餐，畫面曝光引起了媒體和球迷的廣泛關注，被外界視為「道奇搶人」的第一步，不少網友大呼：「山本GM正在招募球員」。中天新聞網 ・ 3 小時前