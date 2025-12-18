立院協商青年年齡界定未達共識 學團支持18到35歲

（中央社記者陳至中台北18日電）立院朝野協商「青年基本法」，對「青年年齡界定」未達共識。多個青年、學生團體今天晚間發表聲明，呼籲朝野黨團支持行政院版的18到35歲，避免各部會法條適用不一致。

EdYouth台灣一滴優教育協會、台灣青年民主協會、世代共好協會、台灣少年權益與福利促進聯盟、台灣學生聯合會等多個團體晚間聯合發表聲明指出，今天立院朝野協商中，對「青年基本法」第二條「青年年齡界定」尚未達成共識，呼籲朝野支持行政院版草案，儘速完成法案三讀。

EdYouth理事長蔡其曄接受中央社記者電訪表示，行政院版的年齡界定，符合現行作法與一般社會觀點，例如教育部青年發展署的青年諮詢委員，資格即是18到35歲；「青年基本法」立法後，可避免各部會青年政策散落、適用不一致，並且草案還保留彈性條款，規範其他法令如有不同年齡範圍，可從其法令規定，確保政策適用彈性。

蔡其曄分析，目前朝野對上限定在35歲，比較沒有爭議；下限部份，台灣民眾黨團希望定在16歲，但其他黨團認為18歲以下已有「兒童及少年福利與權益保障法」保障，因此協商沒有結果。

至於「18歲公民權」今天則協商通過，預計2年後18歲青年即可投票。蔡其曄表示，他們對此樂觀其成，希望儘快完成法案三讀。

青年團體聲明中強調，「青年基本法」是建立完善青年政策體系的關鍵法案，呼籲立法院朝野黨團共同合作，支持行政院版18至35歲定義，並在此會期儘速完成法案三讀，真正保障青年權利，實現世代正義與「青年主流化」精神。（編輯：陳仁華）1141218