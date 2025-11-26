立院協商 要求卓榮泰赴立院專案報告花蓮災後重建

（中央社記者林敬殷台北26日電）立法院長韓國瑜今天主持黨團協商，並通過民眾黨團提案，針對馬太鞍溪堰塞湖壩體安全性、上游土砂去化、短期與中長期治理規劃進度、經費需求與後續整體治理策略等事項，要求行政院長於2個月內向立法院提出專案報告。

立法院朝野黨團今天分別就「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」、「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分（通案部分）」及國民黨立法院黨團所提「公職人員選舉罷免法第57條條文修正草案」進行協商。除選罷法擇期再討論外，其餘2案均順利完成協商。

針對馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案，朝野黨團的提案，並未提出與預算刪減或凍結的提案，僅為要求行政部門配合辦理的行政措施，唯獨民眾黨團提案要求行政院長卓榮泰再赴立院專案報告，成為討論焦點。

提案的民眾黨立委張啓楷表示，丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例已於8月19日由總統公告，但到了今天上午為止，他查了災後重建網站，9大項53個子計畫一個都沒有上網，違反特別條例規定，應於總統公告後將災後復原重建計畫上網。

兼任公共工程委員會主委的行政院政務委員陳金德表示，特別條例的主管機關是工程會，計畫都已審竣完，並發函給執行的各部會，已經可以動支預算，只是還沒完成最後程序，工程會比較保守嚴謹，希望在完成後再公告。

對於陳金德說法，張啓楷不為所動，並表示工程會就是違法，難道把法律當具文，跳票就是跳票。

民進黨團總召柯建銘表示，民眾黨團提案不合體制，沒有行政院長來報告的道理。民進黨團幹事長鍾佳濱則說，現有黨團提議要延會到明年1月31日，若延會沒過，就卡到明年1月，若延會案通過，立院還有很多重要的事項要審，應考量兩者之間的優先順序。

雙方僵持不下，韓國瑜最後裁示，先通過提案，通過之後還有時間可以進一步協商、緩衝，若執行非常順暢，到時候再看狀況。（編輯：蘇龍麒）1141126