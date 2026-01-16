立院卡國防預算困住參謀長 海軍艦指部指揮官人事延宕

解放軍軍艦持續在台海周邊活動，負責第一線防務的海軍艦隊任務吃重，然而海軍高層人事布局卻因國防預算卡在立法院而出現延宕。海軍副司令敖以智中將2025年11月底退伍後，原定由艦隊指揮部指揮官吳立平中將升任，艦指部指揮官則由海軍參謀長邱俊榮中將接任，但因預算審查未過關，邱俊榮持續在立院協調溝通，導致人事案至今無法完成。

根據軍方消息透露，國防部考量邱俊榮熟悉海軍建軍業務，因此讓他繼續留在立院處理預算相關事宜，使得艦指部指揮官職務遲遲未能遞補。此一人事安排也連帶影響海軍其他職務的調動時程。

由於海軍司令部副參謀長賀紘璇少將與督察長張獻瑞少將都將於2月1日退伍，據了解，海軍在後續人事調整上，副參謀長將由戰訓處長原聖華少將接任，第168艦隊長姚樂輝少將調任戰訓處長，國防部戰規司戰研處長劉文靖少將則調任第168艦隊長。

此外，海軍督察長將由第151艦隊長魏義文少將調任，其職務由海軍司令部人軍處長王俊山少將接任，人軍處長由第131艦隊長劉勝山少將接任，第131艦隊長則由聯演中心主任王國民少將調任。

