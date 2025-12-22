立院卡關1.25兆國防預算！過半台灣人不樂見

▲中央提出1.25兆《國防特別條例》，2日在立法院遭到藍白以人數優勢擋下。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德近期宣布，未來8年將投入高達1.25兆的國防特別預算，引在野陣營強烈抨擊。對此，台灣民意基金會今（22）日公布最新民調，結果發現，20歲以上台灣人，三成樂見此1.25兆國防特別預算案遭立法院暫緩，五成四不樂見。

台灣民意基金會近日詢問民眾：「為因應中國對台軍事威脅，並回應美國期待，賴政府11／27提出未來8年將投入1.25兆特別預算以強化國防。但這項法案最近在立法院被在野黨兩度封殺（暫緩列案）。您是否樂見這樣的結果？」結果顯示：16%非常樂見，14.2%還算樂見，26.9%不太樂見，26.8%一點也不樂見，10.5%沒意見，5.6%不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，三成樂見1.25兆國防特別預算遭立院暫緩列案，五成四不樂見。不樂見者比樂見者多23.5個百分點。

台灣民意基金會也認為，這項發現傳達一個清楚的訊息：明顯過半數國人憂心中國軍事威脅和美國對台期待落空，不樂見8年1.25兆國防特別預算計畫未經國會討論即破局。

其中，若從年齡層看，不分老少，每一個年齡群組都呈現過半數或多數不樂見1.25兆國防特別預算遭立院兩度暫緩列案；若從教育背景看，每一種教育類別也都呈現一面倒不樂見1.25兆國防特別預算遭立院兩度暫緩列案。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年12月15-17日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

