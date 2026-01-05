立院卡預算！彰化TPASS恐斷炊 議員促縣府先先承擔

今年度中央政府總預算尚未審查，仍卡在立法院，使得中央補助各縣市的TPASS經費可能斷炊。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕今(2026)年度中央政府總預算尚未審查，仍卡在立法院，使得中央補助各縣市的TPASS經費可能斷炊，彰化縣很多人往返台中、南投跨縣市搭火車通勤上班，縣議員莊陞漢表示，這是通勤族的小確幸，政策「不能斷也斷不得！」對債務已減輕很多、財務趨向穩健的彰化縣政府，應該先承擔起來，同時儘快建請中央補足預算缺口，過渡時期，縣府肩膀要硬起來。

莊陞漢說，預算問題是中央和地方共同要面對的議題，目前立法院雖然繼續延會中，不過，今年是選舉年，農曆春節過後立法院總要面對民生的議題，TPASS是總統賴清德上任後大力促成的政策，中央應該會排除萬難讓政策持續運作，不會讓政策跳票打臉自己，若不補助地方反而對自己不利，最終還是會補助經費。

由於目前補助預算卡關，莊陞漢建議縣府勇於承擔，縣庫已無短債的還款壓力，長債也還了很多，財務健全下更應該在過渡期找出經費，讓政策持續正常運作。

不少通勤族直言，聽到中央補助可能斷掉，心裡真的很「挫」，彰化人很多都在台中上班，以前每個月坐火車、轉公車，光交通費隨便都要2、3000元，即使縣內南北彰通勤也要1000多元，好不容易有了TPASS通勤月票，彰化縣699、中彰投苗999，每個月真的省很大，省下的錢拿來多吃幾頓好的一點都不誇張。

也有民眾說，預算卡住、補助沒了，「最後倒楣的還不是我們這些每天趕打卡的小老百姓？拜託政府跟立法院動作快一點，不要拿我們的通勤費開玩笑」，讓大家能安穩上下班、有口飯吃，這才是小百姓最在意的結局！

TPASS彰化縣699、中彰投苗999元，讓不少上班、學生通勤族守住荷包，省下交通費用。(記者張聰秋攝)

彰化人往返台中、南投上班，很多通勤族用TPASS 通勤月票撐住荷包，但現在中央總預算在立院卡關，補助經費面臨斷炊危機。(記者張聰秋攝)

