立院厚生會專家會議籲政府從防災視角 提升醫療韌性

（中央社記者陳俊華台北1日電）立法院厚生會今天舉行「健康醫療永續發展推動委員會」第二次專家會議，召集人萬美玲表示，面對健康醫療生態圈的各種挑戰，政府與各單位都要審慎思考從國家防災視角，強化醫療備援、提升醫院韌性，在災後能維持醫院穩定運作。

立法院厚生會、厚生基金會在5月成立「健康醫療永續發展推動委員會」，由國民黨立委萬美玲擔任召集人，並在今天舉行第二次專家會議，邀醫療、教育、金融、媒體等跨領域專家，以及醫院、部會代表，就健康醫療永續提出建言。

萬美玲致詞時表示，面對氣候變遷、極端氣候，以及醫療人力短缺等挑戰，永續非常重要，是國家治理要優先面對的重要議題，委員會5月成立後，集合跨界力量共同關注、推動健康醫療永續藍圖。

萬美玲說明，健康醫療生態圈面臨種種挑戰，包括醫護人員流動率高、無法留任，醫院永續轉型缺乏標準制度與資金支持，民眾數位資訊落差不斷擴大，也值得關注。

萬美玲指出，極端氣候衝擊不是過去式，現階段面對健康醫療生態圈的各種挑戰，政府與各單位都要審慎思考，如何從國家防災視角，強化醫療備援、提升醫院韌性，在災後能維持醫院穩定運作，維護民眾就醫權益。

萬美玲提到，台灣2050淨零碳排的行動計劃中，民眾健康和醫療品質應是重要指標，如何訂定標準制度、運用智慧科技，降低醫護人力流動，消耗能源、減少廢棄物等；政府是否能發展綠色金融，支持醫界永續轉型工作，都需要產、官、學、研共同努力。

陽明交通大學校長林奇宏表示，現在大家很關心醫療議題，當台灣進入超高齡社會後，大家談的都是「健康」，醫療是維持健康的工具，但不能只是增加失能的餘命，因此委員會目標是要健康、長壽，必須多方觀察數位發展帶來的影響。

健康醫療永續發展推動委員會專家會議這次訴求聚焦在強化醫療韌性，保障人命安全；善用AI賦能，兼顧健康平權；留任醫療人力、科技減壓雙軌並行；推動綠色金融，加大醫院永續轉型。（編輯：張若瑤）1141201