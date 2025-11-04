立院厚生會提守護兒少3訴求 防輕生、兒虐及交通事故

立法院厚生會兒少權益委員會今(4)日舉辦「114年度專家會議」，會中提出三大訴求，呼籲政府應從教育、網路安全與社區支持三面向強化自殺防治；家外安置與托育體系應兼顧照顧品質、監督機制與通報保護；以制度改革降低兒少交通事故。(姚志平攝)

立法院厚生會兒少權益委員會今(4)日舉辦「114年度專家會議」，會中提出三大訴求，呼籲政府應從教育、網路安全與社區支持三面向強化自殺防治；家外安置與托育體系應兼顧照顧品質、監督機制與通報保護；以制度改革降低兒少交通事故，交通部與教育部應推動「漸進式駕照管理機制（GDL）」與分齡交通安全教育。

本次會議由立法院厚生會兒少權益委員會召集人、綠委林月琴主持，以「在維護兒少安全與健康的前提下，如何強化防護機制與支持系統」為主軸，聚焦於預防兒少自殺、防堵家外兒虐、降低兒少交通事故三大核心議題，期望跨部門協力推動更完整的兒少社會支持體系。

厚生會表示，會後針對三大議題提出守護台灣兒少的訴求，包括呼籲政府應從教育、網路安全與社區支持三面向強化自殺防治；家外安置與托育體系應兼顧照顧品質、監督機制與通報保護；以制度改革降低兒少交通事故。

林月琴特別強調，保障兒少的安全與健康，絕非單一部會的責任，而是整個社會共同的使命，委員會的核心目標，就是要落實「兒童最佳利益」的最高原則，強化兒少的保護機制與服務體系，建立一個讓孩子們能夠「被看見、被保護、被支持」的社會系統。

厚生會副會長、藍委陳菁徽委員指出，兒少保護通報量近5年成長60％，且自2023年起「家外通報」已超越家內案件，成長幅度達2倍，其中超過7成為「生對生」的校園霸凌事件，既然主要發生場域集中於校園及學前教育，提醒教育部國教署必須提出具體應對措施，包括預算調整、新政策或管理制度改善。

陳菁徽指出，113年的家外不當對待施虐者中，教育場域工作者佔近7成，包含學校教職員（29％）、幼兒園人員（22％）、補習班或課照班人員（10％）、社團教師／教練（7％），顯示教育體系責任重大，衛福部雖設置12家「兒少保護區域醫療整合中心」，但桃園（除林口長庚）、苗栗、南投、嘉義、屏東等縣市均無設點，形成醫療資源不均，要求衛福部說明明年是否擴增執行的院所。

衛福部心理健康司表示，將持續推動多元心理健康促進措施；教育部國教署與學特司則分別報告學校防治措施，從國中小至大專校院全面落實自我傷害三級預防工作，強化心理輔導人力與「身心調適假」制度，並將社會情緒學習（SEL）課程融入教學，營造「關懷、不怪罪」的校園文化。

衛福部保護服務司說明，針對教育場域及托育機構的家外不當對待事件，已建立「裁罰窗口」與跨機關合作機制，避免重複調查及兒少二次傷害；社會及家庭署補充，未來將強化托育人員訓練與訪視制度，提高薪資及降低照顧比，同時推動安置機構「退場機制」與申訴管道，確保照顧品質與兒少權益。

