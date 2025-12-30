立院召開文資論壇！促中央啟動福海宮再發展
[NOWnews今日新聞] 2025文化資產保存與都市發展國際論壇昨（30）日假立法院舉行，由文化大學盧毓駿建築暨都市設計研究中心和國民黨立委牛煦庭等主辦，並由台灣輔信文化協會、桃園市政府及交通部民航局協辦。論壇集結國內外學者、立委、中央部會與地方代表約50位，聚焦大型開發、文化資產與淨零韌性治理的整合議題。
本場論壇以航空城範圍內的福海宮作為核心案例。該廟宇在徵收與補償後，土地與建築均已歸屬交通部所有，現屬國家文化資產的一部分。與會者指出，福海宮長期處於「閒置」「待處置」甚至被推動拆除的狀態，反映出台灣在重大建設中對文化資產治理的制度性落差。
學者強調，在國際文化治理與淨零轉型的脈絡中，保存既有文化資產本身即為減碳行為。拆除建物會造成大量廢棄物與高碳排放，而活化與再利用則可大幅減少生命週期碳排，符合現行淨零政策方向。他們指出，作為國家所有的文化場域，福海宮不僅不應被拆除，更應被納入航空城低碳開發與文化策略之中。
論壇並從韌性城市的角度切入，指出廟宇是社區重要的文化與社會韌性基礎建設。無論在災害、疫情或社會變動期間，廟宇都是社會支持、互助網絡與儀式生活的重要節點，是提升地方回復力的重要文化條件。將福海宮保留並活化，可強化航空城在地社會系統的穩定性與文化延續性。
國際學者分享歐洲與全球案例指出，大型交通建設與文化資產並非對立關係。各國多以文化資產作為國家門戶的識別亮點，提升新開發區域的國際吸引力。他們認為，航空城若能整合福海宮的歷史與文化意義，將大幅提升其文化敘事力與國際競爭力，避免成為缺乏文化底蘊的純開發型計畫。
論壇總結指出，福海宮後續治理已是中央層級責任，不應再停留在「拆或不拆」的狹隘選項，而應積極啟動 文化資產再發展（asset-based redevelopment） 與跨部會整合。建議交通部依文化資產法展開保存評估、修繕計畫、活化策略與長期預算編列，使福海宮成為台灣在淨零減碳、韌性治理與文化資產政策上兼具前瞻性的國家示範案例。
出席的藍委有魯明哲、牛煦庭、涂權吉、邱若華，以及白委劉書彬、李貞秀、中央組織部黃成竣副秘書長，以及交通部航政司機場發展科科長王世寧、交通部民航局機場工程中心主任簡龍鳳、文化部文化資產局副組長莊薏華、科長何翊誠、桃園市政府文化局專委董俊仁、桃園市政府文化局文資科科長李貞瑩。
與會的國內外學者專家有文化大學建築及都市設計學系、盧毓駿建築暨都市設計研究中心主任江益璋、德國柏林國立博物館體系研究所所長Prof.Dr. Stefan Simon、 Beata Maria Simon、世界遺產亞太地區培訓與研究中心專案主任Dr. Marie-Noël Tournou、文化大學景觀系副教授Prof.Dr. Alessandro Martinelli、東亞建築經理股份有限公司董事長曹奮平、文化大學建築及都市設計學系教授李乾朗、成功大學建築學系副教授宋立文、中國科技大學副校長張偉斌、盧毓駿建築暨都市設計研究中心副主任張敏慎、台灣輔信王公文化學會籌備處代表蔡宗烈、福海宮重建主委陳又川及信徒代表、桃園龍安宮宮主黃進坤及信徒代表。
