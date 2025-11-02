立院司委會再排審停砍公教年金修法 朝野甲動備戰

立法院司法法制委員會將再度排審公教年金修法草案，國民黨司委會召委翁曉玲表示，相關修法的目的是要停損、止血，希望爭取朝野支持，將修法草案送出委員會；民進黨立委吳思瑤則說，停砍公教年金將讓年金破產，不僅對現役公務人員不公，也造成跨職業別的相對剝奪感，民進黨一定會全力備戰，力阻年改走回頭路。

國民黨立法院黨團日前宣布，啟動停砍公教年金修法後，擔任立法院司法法制委員會召委的國民黨立委翁曉玲於11月5日、6日繼續排審「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」相關修法草案。

根據多名國民黨立委提出的修法版本，重點包括修正公教人員退休所得替代率自2024年1月1日起不再調降或終止適用，或於2025年後不再調降；以及審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數(CPI)累計成長率調整。由於民進黨早已表態強力反對，朝野黨團皆嚴陣以待，立法院將山雨欲來。

國民黨司委會召委翁曉玲受訪時表示，民進黨政府推動的年改造成很多後遺症，不僅公教人員退休生活失去足夠保障，也嚴重影響現役公教人員的士氣，停砍年金的目的是要停損、止血，希望修法能有進度。翁曉玲說：『(原音)當然我們預期的目標是希望能送出委員會，希望朝野委員對於這個案子都能給予支持，之前蔡英文政府推動的年改也到了重新檢討、再改革的時候。』

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤則表示，停砍年金不僅是對現役公教人員的不公，更對跨職業別產生嚴重剝奪感。為此，民進黨團已提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」，對於藍、白去年惡修財劃法，導致計算公式分母錯誤，有新台幣345億元統籌分配稅款無法分配的經費，用於婦女產後照護、長輩生活扶助及勞退獎勵金。

吳思瑤說，民進黨團接下來會將反公教年改的戰場，搭配跨職業別的退休制度討論，凸顯停砍年金的不合理之處。吳思瑤說：『(原音)我們過去只講公教比公教、現役比退役人員的世代不正義，我們現在要跨行業去看看不同行業別的退休金制度的不合理。勞保也好、國民年金保險也好，看不到公教人員的車尾燈。年改改革方案我們也搭配345億元未分配的暫行條例，都是要去凸顯這個不公平。』

吳思瑤說，委員會審查、朝野協商對國民黨而言都是「過水」，可預判最終仍會以表決處理，民進黨已做好最壞的打算，也一定有所準備，絕對是甲級動員備戰，強力論述到最後一刻。(編輯：楊翎)