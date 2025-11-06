立院司委會初審停砍公立教師退休金 全數保留交黨團協商

立法院司法及法制委員會今天(6日)審查停砍公立教師退休金的修法草案，銓敘部與教育部基於財政考量，都希望維持現行年改制度；逐條討論後，朝野難以達成共識，保留所有條文交黨團協商。

立法院司法及法制委員會6日繼續審查「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，國民黨團、立委共提出12個版本，聚焦自2024年1月1日起或2025年停止逐年調降教職員退休所得替代率，以及審定退休金隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數(CPI)累計成長率調整。

民進黨立委吳思瑤表示，無論誰執政，都要負責任打造「人人領得到退休金、照顧更多人及不同行業盡可能衡平、基金不再有缺口且維持更久」的退休制度，切莫讓「鐵飯碗」變成「破飯碗」，若未來退休金領不到，就是「重退職、輕現職」。

國民黨立委林倩綺指出，他們修正「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，不是要推翻改革，而是要讓改革回歸平衡。民眾黨立委張啓楷則說，今天討論的重點是世代共榮、職業平等，請教育部爭取該有的撥補，只要做到撥補，基金就不會破產。

隨後，銓敘部長施能傑說明，年改後，公、教人員退撫基金用罄年限分別從2031年、2030年，延後至2049年、2045年，而退撫基金之所以會用光，是因為當初採不足額提撥， 所以現在要共同承擔，由政府把節省的經費挹注回基金，以及已退休同仁逐年減少退休金，若提早停止調降退休所得替代率，恐讓基金水庫提早用光，因此，主張維持現行年改制度。施能傑：『(原音)情感上我也覺得，如果不扣最好，可是我作為整個基金財務負責人，我覺得這個事情，就是讓年改繼續走完，其實是最好的方式，不要忘了，我們後面年改走完，還有134年以後的…114年到162年，如果沒有折現，財務缺口真的是很可怕。』

教育部長鄭英耀表示，年金改革是世代互助，希望永續且公平，讓新世代及年輕人在工作、生活等各方面照顧有更好的制度；希望朝野立委基於全民、國家財政，支持維持現行年改制度。

條文逐條審查後，由於朝野意見分歧，會議主席、國民黨立委翁曉玲裁示全數保留交黨團協商。民進黨立委反對全案送出委員會，但經表決，藍、白立委挾人數優勢，最終仍全案保留交黨團協商。