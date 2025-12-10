立院司委會將審公費助理任用法 綠：制度化才是正辦

（中央社記者王揚宇台北10日電）國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發討論。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天受訪說，不應為特定人士修法，如何建立公費助理制度才是正辦，立法院司法及法制委員會11日將排審立法院公費助理任用法草案。

陳玉珍提出助理費除罪化修法，立法院會5日完成一讀付委。立法院長韓國瑜9日表示，尊重每位立委的提案權，他身為立法院長，全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通；他會提醒朝野黨團，任何修法都不該侵害、損及國會助理的工作權益。

國會助理自發性發起連署，呼籲陳玉珍及連署立委撤回提案。鍾佳濱今天在立法院接受媒體聯訪，被問到外傳朝野有立委不讓助理參與連署，民進黨團是否有此情況時說，民進黨團不存在這個問題；助理工會12日也將就如何維護工作權益等議題，向韓國瑜提出訴求，這是應該支持的事。

鍾佳濱表示，關於助理費除罪化修法議題，他認為問題本質不應該是免除追溯特定人士的刑責，而是要回歸國會助理本身，因為國會助理是接受國家資源襄助立委完成職務的人。

鍾佳濱認為，對於為特定人士量身訂製的修法，民進黨團不以為然，他認為應該推動立法院公費助理任用法，將公費助理的任用法制化、透明化，才是正辦，也才不會造成不必要的司法爭議，民進黨團主張應排審立法院公費助理任用法草案。

立法院司法及法制委員會11日將排審民進黨立委許智傑等人擬具立法院公費助理任用法草案。

許智傑今天透過媒體群組發布影片指出，助理是民主政治運作相當重要的一環，因此他提出公費助理法案，這是為了要保障助理權益，同時也規範義務，希望讓助理更能延續立法的專業，更能提升立委問政品質，希望國民黨三思，也謝謝立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委莊瑞雄排審，讓助理權益再度受到重視。

陳玉珍提案修正地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例、立法院組織法部分條文，草案明定立委每人得置助理若干人，由委員聘用，其健檢、文康活動及依勞基法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷等。（編輯：謝佳珍）1141210