立院司委會將審翁曉玲「政務人員法」 綠委指不合理

立法院司法及法制委員會將於31日排審國民黨立委翁曉玲提出的「政務人員法草案」，該草案明定由總統、行政院長、考試院長任命的人員、民選地方行政首長等政務官，執行公務時不得動用行政資源散播宣傳品或辦理相關活動等，支持或反對特定政黨或候選人，另外，考試委員等依法獨立行使職權的政務人員，任職期間不得兼任政黨或候選人競選辦事處職務等，兩者若違法的話，最高開罰新台幣20萬元，後者情節嚴重的話，應予免職。

翁曉玲受訪時表示，由於公務員、教師、軍人都有專法，為明確規範政務人員的權利與義務，因此她提出「政務人員法草案」，要求政務人員應謹守行政中立。翁曉玲：『(原音)還有就是他在上班或是他執行勤務的時間，也不可以從事政黨或是其他政治的活動，譬如說去幫忙大罷免，或去做其他的各個政黨裡面的宣講活動，這是在上班或執行勤務的時間是不可以的。對，那如果下班或是他請假的時候去做，那我們在本法裡面是沒有規定說不可以。』

對於翁曉玲的提案，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤表示，公務人員需恪守行政中立，但政務人員本身都是政治任命，兩者不能混為一談。她並質疑翁曉玲是挾怨報復政委陳時中曾為大罷免站台而提出的草案，不合情理。吳思瑤：『(原音)但是他們把政務人員跟公務人員的本質，完全搞混了，現在在政務人員身上加上了緊箍咒，其實是適用於所有不論誰執政的政務人員身上，這完全是狗屁倒灶，這完全是不合情也不合理。』

民進黨立委莊瑞雄也表示，他認同行政資源不能濫用，但政務官下鄉宣講政策、為政策辯護，這很正常，翁曉玲的提案範圍標準不清楚，應該充分討論，否則立法恐讓政務官噤聲。