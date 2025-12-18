立院司委會將提案彈劾卓榮泰 黃國昌預告：也將彈劾賴清德

行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，今（18）日立院民眾黨團總召黃國昌、國民黨立委羅志強、王鴻薇等人，於司法及法制委員會時，提出移請監察院彈劾卓榮泰，也提案譴責總統府秘書長潘孟安拒絕至國會專題報告「政院不副署、總統不公布《財劃法》」，刻意迴避國會監督。最終在藍白人數優勢下2臨時提案皆通過。

黃國昌強調法案是否違憲應交由憲法法庭裁決，而不是政院主張違憲就可以不執行，批評卓榮泰濫用《憲法》副署權，也預告接下來將對總統賴清德提出彈劾案，「到時候依照《立法院職權行使法》，賴清德必須要來立院列席說明。」

羅志強則指出，去年12月《財劃法》通過後，潘孟安向立院表示若不副署、不公布法律會造成憲政危機，但如今邀請潘孟安到立院專題報告，他卻以不符憲政慣例為由拒絕出席，因此提案譴責潘孟安。

對此行政院秘書長張惇涵則表示，從司法及法制委員會已通過2臨時提案一事，便足以證明在場所有的人都公開、透明地行駛所有人的憲政責任跟權利，「所以大概也沒有黃國昌總召所說的賴清德總統已經登基、台灣已經獨裁、戒嚴的事情。」

張惇涵也強調，11月14日通過的《財劃法》有3項明顯違憲之處，包含明定預算金額或比例違反權力分立原則、突襲表決違反民主程序、本次修法將對國家造成無可回復的傷害等，並稱卓榮泰不副署是為了捍衛台灣民主自由的憲政秩序。