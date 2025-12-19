立院司委會提案建請彈劾卓榮泰 李鴻鈞：監院都還沒收到件

監察院副院長李鴻鈞（見圖）19日率監委召開記者會，對外說明當日赴行政院巡察情形。李鴻鈞表示，期盼監察院與行政院能共同努力，面對當前制度與預算相關挑戰。（鄧博仁攝）

行政院長卓榮泰不副署立法院三讀修正通過的財政收支劃分法，國民黨與民眾黨立委日前在立法院司法及法制委員會通過譴責賴清德總統與卓揆，並移請監察院彈劾卓榮泰。監察院19日舉行記者會，被問及此事，副院長李鴻鈞強調，監察院都還沒收到件。李也強調，不管是誰也不管背景，不管投訴內容是什麼，只要到監察院來一律都會受理。

監察院今日在2樓第1會議室舉辦「巡察行政院後記者會」，現場媒體提問，在野黨於立法院通過移請監察院彈劾行政院長卓榮泰，監察院如何處理，李鴻鈞表示，監察院接受人民陳情是天職，只要是進入監察院服務，就沒有黨的背景跟色彩，這是基本原則。

李鴻鈞再說，第二，不管是什麼單位，只要來監察院陳情，就照著陳情機制受理，受理後就會依照監院調查辦法，開始進行該有的程序，不管是誰也不管背景，不管投訴內容是什麼，只要到監察院來一律都會受理。目前就他所知，監察院都還沒收到件。

李鴻鈞強調，監察委員都是獨立行使，每個人都有自己的職權在，都必須要有超然方向以及辦案原則。他們可以自動調查，院長、副院長也不可能指揮監察委員辦案，至於會不會有人申請自動調查，也不是他可答覆的。

