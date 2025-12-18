立院司委會提案彈劾卓揆 藍白今宣布彈劾總統

國民黨與民眾黨立委昨在立法院司法及法制委員會通過臨時提案，譴責賴清德總統與行政院長卓榮泰，並將卓榮泰移送監察院彈劾。記者季相儒／攝影

行政院長卓榮泰不副署立法院三讀修正通過的財政收支劃分法，國民黨與民眾黨立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責賴清德總統與卓揆，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團預告，今天將率全體在野立委在議場前舉行「彈劾違憲總統」記者會，宣布在立法院會提案彈劾賴總統。

據了解，藍白今天開記者會宣布彈劾賴總統後，預計下周二程序委員會正式提案，並列入下周五院會議程，屆時藍白會提出彈劾案處理日程，並召開全院委員會、公聽會等，預計將延長戰線在一個月後送交院會表決。

在野黨昨要求彈劾總統和閣揆，監察院今天將巡察行政院，監院將說明調查、彈劾、糾舉等職權行使結果，也會針對社會關注議題提出詢問，並請行政院說明回覆，引發關注。

卓揆談拒絕副署必要性

賴總統昨表示，非常希望不分黨派立委都能支持總預算審議，財劃法也能再次討論。卓榮泰回應，啟動副署權目的是讓所有議題回歸憲政機制；在野的行動證明維持憲政機關運作必要性，只要有任何憲政機制可以引用，他願意面對。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，即便立法院三分之二的門檻達標，通過總統彈劾案，下一步就會送至憲法法庭審理；但憲法法庭已被藍白聯手癱瘓了，根本無法開會審案。總統府至截稿前未回應。

立法院司法及法制委員會昨天邀請府院秘書長等人報告並備質詢，總統府秘書長潘孟安以「憲政慣例」為由拒絕出席。委員會主席翁曉玲說，民主政治的基本原則，權力必須受到監督，總統府有必要向全民交代清楚；即便秘書長不便出席，至少要派副秘書長，否則就是失職跟瀆職。民眾黨立委黃國昌與國民黨立委羅智強分別提出臨時提案，經舉手表決通過。

黃國昌在提案指出，賴總統拒絕公布、卓榮泰更拒絕副署立法院三讀通過的財劃法，建請委員會提出最嚴厲譴責，並將卓榮泰移請監察院彈劾。羅智強則在提案指出，嚴正譴責潘孟安刻意迴避國會監督，藐視國會的行徑。

黃國昌表示，「潘孟安今天不來，等到立法院召開全院委員會，依照立法院職權行使法規定，（被彈劾人）賴清德必須列席說明。」

國民黨發言人牛煦庭說，司委會臨時提案只是開始，提彈劾案就是要把話講清楚。針對民眾黨醞釀上街抗議，羅智強說，今天黨團大會將討論具體行動方向，任何可能性都不排除。

藍白打出彈劾牌，啟動不同流程。總統部分，需由立法院全體立委二分之一以上提議、全體立委三分之二以上決議，聲請司法院大法官審理，若經憲法法庭判決成立時，被彈劾人應即解職；在憲法法庭中彈劾要成立須經大法官現有總額三分之二同意，且同意人數不得低於九人，但我國目前大法官僅八人。

至於行政院長的彈劾權由監察院行使，須經監委二人以上提議、九人以上審查及決定成立後，即向懲戒法院提出。監察院昨回應，公務人員部分皆依監察法規定辦理，如收到陳情，皆依程序處理。

