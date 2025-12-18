立院司委會決議移送監察院彈劾 卓榮泰喊「願意面對」：沒有人可以獨裁

今天立法院司委會通過臨時提案，建請監察院彈劾卓榮泰。卓說，沒有人可以是獨裁，只要有任何的憲政機制都可以來引用，他也願意面對。（圖／行政院提供）

行政院長卓榮泰不副署「財劃法」，今天（18日）立法院司法法制委員會通過臨時提案，建請監察院彈劾卓榮泰。行政院長卓榮泰下午回應，證明了監察院雖然預算被刪減，但沒喪失其功能，也強調沒有人可以是獨裁，只要有任何的憲政機制都可以來引用，他也願意面對。

今天立法院司法及法制委員會，其中立委黃國昌、羅智強、王鴻薇等人提出臨時提案，對於國會三讀通過的法律，總統拒絕公布、行政院長拒絕副署，創現憲政嚴重惡例，若行政權可以恣意推翻國會三讀通過之法律，僭越司法權，法律是否違憲，權力分力原則將蕩然無存，無異於「綠色獨裁」體制。因此移請監察院彈劾行卓榮泰。

卓榮泰表示，行政院引用第憲法57條的規定，啟動行政院的權利，真正目的是要所有的議題都回到憲政的機制裡面談。所以今天也證明兩件事情：第一，監察院在今年年初雖然預算被大幅的刪減跟凍結，但至少沒有像大法官會議一樣，被整個喪失功能，也證明了維持憲政機關的運作的必要性；第二，沒有人可以獨裁，只要有任何的憲政機制都可以來引用，他也願意面對這樣子。

卓榮泰表示，最重要的是如果從此大家可以在中華民國憲法的體制裡面，好好來運用，好好的來談，總會談出一條在憲政體制之下，國家應該走的正常的道路。



