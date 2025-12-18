立院司委會決議：譴責綠色獨裁 將卓榮泰移送監察院彈劾

立法院司法及法制委員會 圖：翻拍自國會頻道

[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰不副署立法院覆議維持的財政收支劃分法，總統賴清德不公布，立法院司法及法制委員會國民黨召委翁曉玲今(18)日邀請總統府秘書長潘孟安等人備詢。不過，潘則沒有列席。委員會也隨即通過兩個臨時提案，譴責賴清德、卓榮泰「綠色獨裁」，並將卓榮泰移送監察院彈劾。

立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

不過，總統府秘書長潘孟安則沒有出席。另外，行政院秘書長張惇涵出席前受訪表示，如果當初立法院願意理性討論行政院版的「財劃法」，且在強行通過後，當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請行政院長到立法院做報告、完成理性的討論，那院長也不會依照憲法賦予的職權不予副署。

張惇涵說，所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。行政院依照憲法規定受邀備詢是他們的憲法責任；而總統府依照憲法增修條文規定，除了預算案跟相關法律議案外，不到立法院備詢，這也符合憲法規定。無論是賴總統、蔡前總統、馬前總統或陳前總統時期，總統府的立場皆是如此。行政院與總統府的立場一致，他們都在守護憲法，所有權力分立與監督制衡的行為都應合法合憲。

主席翁曉玲宣布開會後表示，總統府秘書長潘孟安沒有來，他來函說依據憲政慣例不出席，但她要給予強烈譴責，行政院本來就該向立法院負責，更何況國家元首也是行政體系的最高中樞，必須向全體國人交代清楚。總統職權當然包括憲法明文付予公布法律的義務。凡是立法院三讀公布的法律，總統就應該要公布。

翁曉玲說，總統府秘書長、副秘書長過去都有出席司委員會備詢紀錄，但今日副秘書長也沒來。在座立委也提出譴責案。

黃國昌、羅智強、王鴻薇等人也提出臨時提案，對於國會三讀通過的法律，總統拒絕公布、行政院長拒絕副署，創現憲政嚴重惡例，若行政權可以恣意推翻國會三讀通過之法律，僭越司法權，法律是否違憲，權力分力原則將蕩然無存，無異於「綠色獨裁」體制。因此，對兩人毀憲亂政做成最嚴厲之譴責。且移請監察院彈劾行政院長。經委員會表決後，司法委員會以多數表決通過譴責案等案。

