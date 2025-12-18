立院司委會移請監院彈劾卓榮泰！律師質疑不敢提不信任案：閣揆只是依照憲法行使職權

立法院民眾黨團總召黃國昌提案要求將行政院長卓榮泰移送監察院彈劾。 圖：翻攝自立院直播

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰15日宣布不副署財劃法，立法院民眾黨團總召黃國昌與國民黨立委羅智強、王鴻薇等人今天在立法院司法及法制委員會提案，要求將卓移送監察院彈劾，獲表決通過。對此，律師陳怡凱質疑，國會多數黨不認同閣揆拒簽的政治決定，大可以堂堂正正運用自己的職權提出不信任案，豈有自己不採取行動、反而要不相干的監察院介入的道理？

今天總統府秘書長潘孟安未列席立法院司法委員會報告，黃國昌、羅智強、王鴻薇等人提出臨時提案，依據國內歷來大法官見解，憲法第37條有關總統公布法律須經行政院院長副署之規定，是對總統權力的制衡，對於國會三讀通過的法律，總統拒絕公布、行政院長拒絕副署，創現憲政嚴重惡例。

三人齊批行政權若恣意推翻國會三讀通過之法律，僭越司法權，法律是否違憲，權力分力原則將蕩然無存，無異於「綠色獨裁」體制。移請監察院彈劾行政院長表決通過。

律師陳怡凱透過粉專「一個律師的筆記本」表示，閣揆依照憲法行使職權，這算是哪門子的彈劾事由？

立法院司委會又有什麼立場用一紙決議，就叫監察院彈劾閣揆？

陳怡凱質疑，倘若國會多數黨不認同閣揆拒簽的政治決定，大可以堂堂正正運用自己的職權提出不信任案，豈有自己不採取行動、反而要不相干的監察院介入的道理？更何況，國會多數黨先前把監察院說得一文不值、亟欲撤廢，現在卻反而向監察院討救兵，可謂荒謬之至。他納悶，「接下來，你們還要不要廢監察院？」

陳怡凱指出，進一步來說，國會多數黨去年通過幾乎處處被判違憲的國會擴權法案，造就了憲法法庭判決認證的違憲結果，立委諸君都沒下台了。現在閣揆只是依照憲法行使職權，竟然好意思叫嚷著要彈劾閣揆？憲法法庭有說閣揆違憲嗎？假如閣揆應該被彈劾，那這些判決確定的違憲立委簡直就應該以死謝罪。

