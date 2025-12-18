立院司委會移請監院彈劾卓榮泰 政院：認同權力分立 就不該侵害其他憲政機關

立法院司法及法制委員會移請監察院彈劾卓榮泰 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰不予副署《財政劃分收支法》，總統賴清德不公布。立法院司法及法制委員會今（18）日通過對總統賴清德、卓榮泰的譴責案，並將卓移送監察院彈劾。對此，行政院發言人李慧芝表示，既然立法院在野黨團談到監察院，就代表認同這是一個權力分立的國家，認同權力分立的話，就不應該侵害其他憲政機關的權力。

立委黃國昌、羅智強、王鴻薇等人提出臨時提案，對於國會三讀通過的法律，總統拒絕公布、行政院長拒絕副署，創現憲政嚴重惡例，若行政權可恣意推翻國會三讀通過之法律，僭越司法權，法律是否違憲，權力分力原則將蕩然無存，無異於「綠色獨裁」體制。因此，對兩人毀憲亂政做成最嚴厲之譴責，並移請監察院彈劾行政院長。司法委員會以多數表決通過譴責案等案。

行政院今召開院會後記者會，李慧芝回應媒體，既然立法院在野黨團談到監察院，就代表認同這是一個權力分立的國家，認同權力分立的話，就不應該侵害其他憲政機關的權力。她直言，不應該刪除掉監察院 96% 的業務費，使其無法執行業務，也使其必須申請釋憲以維護憲政機關的尊嚴。

李慧芝續指，同樣也不應該癱瘓憲法法庭，導致憲法法庭無法處理人民的申請釋憲案；也不應該不斷用立法權來侵害行政權，逼迫行政院要怎麼編預算，甚至違法增加行政院支出；也不應該不顧憲法法庭的判決，違憲要求總統到立法院備詢。她說，行政院一直在遵守憲法秩序，持續努力照顧國人、建設國家、防衛國家，呼籲立法院以民生為優先，盡速審議總預算，這都是要照顧人民的錢。

針對明年度中央政府總預算尚未審議，有無盤點後續衝擊及準備等，李慧芝則說，今天院會結束後，卓榮泰有跟各部會首長討論，如果總預算沒有辦法在今年結束前，在明年獲得審議通過的話，各部會要如何來執行業務。

李慧芝指出，按照《預算法》第 54 條，不能夠處理「新興計畫」，須依照去年的執行數來執行相關預算。她說，像是治水計畫就是新增計畫，明年編列 147 億元，都是要協助地方來治水管理，可是無法使用；TPASS 2.0 也是新增的項目，對全國通勤族非常重要，希望立法院可以盡速來審議。

李慧芝表示，卓榮泰請各部會持續盤整，可能會受到影響的計畫還有執行的項目，以因應未來如何繼續推動業務。

