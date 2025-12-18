立院司委會移請監院彈劾卓榮泰 行政院：先審議中央總預算最重要

立法院今天建請監察院彈劾卓榮泰，對此行政院發言人李慧芝表示，加速審議中央總預算最重要。（圖／李怡安攝）

行政院長卓榮泰不副署「財劃法」，今天（18日）立法院司法法制委員會通過臨時提案，建請監察院彈劾卓榮泰。對此行政院發言人李慧芝表示，立法院既然要讓監察院行使職責，就不應該刪除掉監察院96%的業務費，更不應該違法增加行政院支出，強調應盡速審議中央總預算，讓各部會計劃能夠執行。

李慧芝表示，既然立法院提到監察院，就代表憲法就是一個權力分立的國家，從權力分立的話就不應該侵害其他憲政機關的權利，像是就不應該刪除掉監察院96%的業務費，使其無法好好執行業務，也使得監察院必須要申請釋憲來維護憲政機關的尊嚴。

另外，也同樣也不應該不讓6法侵害行政權，逼迫行政院要怎麼編列預算，甚至違法又增加行政院的支出，也不應該不顧憲法判決，違憲要求總統到立法院來備詢。

李慧芝強調，行政院是一直在尊重憲法秩序，遵守憲法秩序，履行行政院照顧國人，要接受國家要保衛國家，因此要再次呼籲立法院，應該以民生為優先，盡速來審議總預算，因為這些都是照顧國人的錢。

李慧芝表示，今天院會結束之後，卓榮泰有跟各部會首長來討論，若總預算沒有辦法在今年結束之前，在明年獲得審議通過的話，各部會要如何來執行業務，行政院可能不能處理新興預算的部分，必須要依照今年的這個執行數來執行我們的相關預算。

李慧芝指出，如像147億元治水計畫等等這些新興計畫，它就沒辦法使用了，所以希望立法院可以盡速來審議，卓榮泰也請各部會要持續來盤整，可能會受到影響的這些計畫還有執行的項目，希望各界各部會好好應對繼續推動業務。



