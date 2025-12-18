立院司委會要求彈劾卓榮泰 監察院：如收陳情依法處理

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會今天移請監察院彈劾卓榮泰。監察院表示，公務人員部分皆依監察法規定辦理，如收到陳情，皆依程序處理。

監察院。（圖／資料照）

卓榮泰15日不副署財劃法，立委黃國昌、羅智強、王鴻薇今天在立法院司法及法制委員會提出譴責案，並移請監察院彈劾卓榮泰，獲表決通過。

監察院回應，公務人員部分皆依監察法規定辦理，如收到陳情，皆依程序處理。

監察法第6條規定，監察委員對於公務人員認為有違法或失職行為者，應經2人以上提議向監察院提彈劾案。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

監察法第8條也規定，彈劾案經提案委員外的監察委員9人以上審查及決定成立後，監察院應即向懲戒機關提出。彈劾案向懲戒機關提出後，於同一案件如發現新事實或新證據，經審查後，應送懲戒機關併案辦理。彈劾案的審查會，應以記名投票表決，以投票委員過半數同意成立決定。

現任監察委員包含監察院長陳菊、副院長李鴻鈞在內，共有28人。（中央社）

