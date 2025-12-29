立院司委會視察司法院 翁曉玲、吳宗憲：研究減輕法官負擔

立法院司法及法制委員會召委翁曉玲(前左)，今在高院院長高金枝(前右)、司法院副秘書長王梅英(後右)陪同下視察高院；翁和立委吳宗憲稍早亦視察司法院。(記者楊國文攝)

〔記者楊國文／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天上午就「司法人力困境」議題，視察司法院並聽取簡報。司法院指出，今年至今離(辭職)退的法官已達78人，使法官案件負荷量太重，憲法法庭大法官的助理、法院法警亦有人力不足情形，召委翁曉玲、立委吳宗憲有善意回應，指將朝研究簡化審判證據調查流程、簡化裁判書及爭取增加書記官加給等方向，減輕法官負荷。

今天上午近9時，立院司委會召委翁曉玲、立委吳宗憲2人抵達司法院，關切司法人力不足、法官案件負荷量太重等情形，並聽取簡報，隨後在司法院副秘書長王梅英、司法行政廳廳長吳祚丞、高等法院院長高金枝陪同下視察司法院、高院。

司法院指出，2021年全國新收案件量為324萬多件，2024年暴增至417萬多件，增幅達2成87；另外，刑案部分，近10年來，高等法院新收案件數成長4.14倍，反觀法官離(辭職)、退人數，近年來每年約40至50人，但日前統計，雖然還未滿1年，法官離、退人數已達78人，因法官人力出現缺口，使法官案件負荷量太重。

另據調查指出，近年來，律師轉任法官人數明顯下降，前三名原因依序是「法官工作量太大、負荷量太重」、「薪酬不成比例」、「工作不自由」，顯示法官案件負荷量太重仍是司法改革重要議題。此外，法警人力亦明顯不足。

