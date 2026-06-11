立院司委會討論縮短羈押期間無共識 另定期審查

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（中央社記者王揚宇台北11日電）立法院司法及法制委員會今天討論國民黨立委所提刑事訴訟法修法，關於縮短羈押期間的規定。歷經2小時左右討論，在場立委與官員無法達成共識，會議主席、立法院司法及法制委員會召委翁曉玲散會前說，本案在內等3案，另定期繼續審查。

立法院司法及法制委員會今天繼續併案審查國民黨立委翁曉玲、林倩綺所提刑事訴訟法第108條修正草案，司法院秘書長高金枝、法務部次長黃謀信等人列席說明。

現行刑事訴訟法第108條規定，羈押被告，偵查中不得逾2月，審判中不得逾3月。

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翁曉玲、林倩綺所提修法版本，將偵查中羈押期間縮短為最長1月、審判中為2月，以及延長羈押期間，偵查及審判中均不得逾1月。

翁曉玲強調，本次修法不是為個案量身打造，而是在制度上是否因為調整，讓相關人員辦案更為積極，有助督促檢警盡速完成初步偵查與起訴的決定等。

檢察官出身的國民黨立委吳宗憲說，審查條文時，他的想法永遠是實務現場能否落實執行，以及審視其有無修法必要、有無配套措施等。

吳宗憲認為，案件偵查時，不是像民眾去菜市場買菜一樣，東西都已準備好，很多時候案件要一層一層查。他過往查案時，一個案子羈押2個月、延押2個月，很多案件在這4個月期間無法查清楚，而且現在很多都是跨國辦案，資料往返要花很多時間等，這樣的修法可能會讓刑事偵查、犯罪偵查崩潰，希望謹慎討論。

民眾黨立委陳清龍說，針對刑事訴訟法第108條的修法，民眾黨團沒有提案，修法要透過委員會的充分討論，絕對不會以個案經歷、過程等作為修法依據，若各黨沒有共識的話，建議保留。

民進黨立委莊瑞雄表示，希望朝野好好思考，並從實務上來檢驗，這樣的修法是否對實務產生衝擊。

民進黨立委范雲、張雅琳則說，此次修法茲事體大，希望召開公聽會好好討論，不要沒共識就保留，然後再用投票來決定。

高金枝說，羈押不能作為押人取供的手段，司法院也一直提醒法官，要重視羈押的必要性、最後手段性，也積極推動羈押的替代手段，但有些案件必須要有這樣的期間，讓審判順利進行，也能確保將來判決的執行。

委員會討論2小時許，無法達成共識，翁曉玲詢問在場立委，是否將本案保留送協商，民進黨立委沈發惠主張應該擇期續審，不要強渡關山。此時已到中午，翁曉玲裁示休息到下午1時30分，再繼續開會討論。

下午開會後，翁曉玲說，立委們對刑事訴訟法第108條的修法有蠻多意見，她認為司法要改革，尤其涉及百年的羈押制度，要好好研議，而稍後下午3時，在同一個會議室有立法院長韓國瑜主持的黨團協商，因此議程討論事項第3案至第5案，即刑事訴訟法修法部分，另定期繼續審查。（編輯：蘇龍麒）1150611